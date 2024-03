ADEUS

Famoso restaurante oriental encerra atividades na Pituba após mais de 20 anos de funcionamento

"Agradeço muito por esse período todo de prestígio e convido vocês para uma nova fase", anunciou a empresária, que também está à frente do Tai San, outro empreendimento da família, com 34 anos de história na cidade. "O Tai San vai continuar", confirma Ling, sobre o irmão mais velho do Kirin, na Avenida Paulo VI, no mesmo bairro.