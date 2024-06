Fayda Belo relembra trajetória antes do Direito: ‘Cresci vendo o racismo, o abuso e crimes contra as mulheres’

Um dos principais nomes da área jurídica no momento, Fayda Belo é advogada criminalista, especialista em Crimes de Gênero, Direito Antidiscriminatório e Feminicídios e acumula mais de dois milhões de seguidores nas redes sociais ao simplificar o Direito em vídeos curtos na internet. Ela, que fez sucesso durante a pandemia, se consolidou como uma das vozes do seu ramo profissional pela luta constante por acesso, direito das mulheres e combate ao racismo. Tais interesses lhe conferiram o título de ‘Annalise Keating brasileira’, uma vez que a trajetória da advogada natural do Espírito Santo se confunde com a vivência da personagem ficcional da série de TV How to Get Away with Murder (Como Defender um Assassino): ambas usaram a injustiça sofrida na vida como motor para atuar contra a desigualdade.