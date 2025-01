PRODUTOS NO PRECINHO

Feira da gestante: veja 10 opções com promoções para montar o seu enxoval

Evento acontece em Salvador e termina no próximo domingo (12)

A Feira da Gestante, evento do segmento materno-infantil com descontos especiais, termina neste domingo (12) no Shopping da Bahia, em Salvador. Com entrada gratuita, o evento acontece das 10h às 22h e oferece produtos, serviços e promoções, como 10 bodies por R$ 50.