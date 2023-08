Feira de Santana registra quatro homicídios em menos de um dia

Feira de Santana é a 9ª cidade mais violenta do país. Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O município de Feira de Santana, situado na Região Metropolitana de Salvador (RMS), registrou quatro homicídios em menos de um dia, na última quinta-feira (24). Ocupando o 9º lugar no ranking de cidades mais violentas do Brasil, de acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a Princesa do Sertão foi cenário de terror para os moradores dos bairros de Rua Nova, Campo Limpo, Lagoa Grande e Santa Bárbara.



Em Rua Nova, Neilton Santos Borges, de 34 anos, foi vítima de disparos de arma de fogo. O crime ocorreu durante a tarde, dentro de um bar no bairro. De acordo com testemunhas, os autores estavam em um carro, de dados não anotados.

A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios (DH) de Feira de Santana está apurando o crime e realizando diligências para esclarecer as circunstâncias, autoria e motivação do crime. As guias para remoção e perícia foram expedidas e oitivas agendadas.

No bairro de Campo Limpo, a Central de Flagrantes de Feira de Santana registrou o ataque a tiros sofrido por um homem e uma criança no bairro Campo Limpo, na madrugada de quinta. Segundo informações preliminares, homens ainda não identificados invadiram a residência das vítimas e fizeram disparos de arma de fogo. Eles foram socorridos a uma unidade de saúde da região.

Em Lagoa Grande, a Delegacia de Homicídios de Feira de Santana investiga a morte de Samuel Cláudio Alves Santos, de 17 anos, atingido por disparos de arma de fogo. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado e realizou perícia no local.

Já no bairro de Santa Bárbara, o corpo de Leomar Silva Anunciação, de 34 anos, foi localizado pela manhã dentro de sua residência, no povoado de Saco do Capitão, com perfurações provocadas por arma de fogo. De acordo com testemunhas, um homem não identificado invadiu a casa da vítima e efetuou os disparos.