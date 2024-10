PROVA

Feira de Santana terá transporte reforçado para concurso público neste domingo (20)

Vinte e três ônibus extras vão reforçar a mobilidade urbana neste domingo (20), em Feira de Santana, no centro norte do estado. A medida visa facilitar o deslocamento dos candidatos que disputam as 567 vagas do concurso público oferecido pela prefeitura da cidade. A informação é da Secretaria de Mobilidade Urbana de Feira de Santana (Semob).