GRATUITOS

Feira de Saúde com serviços odontológicos é realizada no Pelourinho, de 22 a 25 deste mês

As consultas serão realizadas em estrutura montada no Largo do Terreiro de Jesus, a partir das 8h dessa quarta (22)

Tharsila Prates

Publicado em 21 de janeiro de 2025 às 17:24

Estrutura será montada no Terreiro de Jesus Crédito: Divulgação Leonardo Rattes

A Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) retoma a Feira Saúde Mais Perto, com a oferta de serviços odontológicos, a partir dessa quarta-feira (22) a 25 de janeiro, no Pelourinho, em Salvador. Em 2024, houve recorde de mais de 560 mil atendimentos. Para ter acesso ao atendimento é preciso apresentar RG, CPF e Cartão do SUS.

As consultas serão realizadas em estrutura montada no Largo do Terreiro de Jesus, a partir das 8h. No local, a população poderá fazer tratamento bucal completo, incluindo procedimentos como restauração, extração, obturação, cirurgia da cavidade bucal, tratamento de canal, aplicação de flúor, exame radiológico e tratamento de doenças como gengivite.