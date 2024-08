CONFIRA

Feira de Variedades retorna ao Largo da Mariquita, no Rio Vermelho, nesta sexta (23)

Evento também vai acontecer no sábado e no domingo e mês que vem será na Barra

A Feira de Variedades da Associação Classista de Educação e Esporte da Bahia (Aceb) retorna ao Largo da Mariquita, no Rio Vermelho, a partir desta sexta (23). O evento começa hoje às 19h, e segue no sábado e domingo, das 9h às 20h.

E a programação continua. A Feira de Variedades acontecerá também no Farol da Barra, de 13 a 15 de setembro. Na sexta-feira, dia 13, as atividades começarão no final da tarde, por volta das 17h, e seguirão até as 20h. No sábado e domingo, dias 14 e 15, o público poderá aproveitar o evento das 9h às 20h.