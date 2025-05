VEJA A PROGRAMAÇÃO

Feira em Serrinha reúne MV Bill, Itamar Vieira Júnior e Aline Midlej nesta semana

Evento cultural acontece entre os dias 6 e 10 de maio

Maysa Polcri

Publicado em 5 de maio de 2025 às 08:11

Festa Literária Internacional de Serrinha (Felis) Crédito: Divulgação

A Feira Literária Internacional (Felis) de Serrinha acontece entre os dias 6 e 10 de maio na cidade baiana. O tema da segunda edição do evento é “Do som à palavra – Ancestralidade e resistência no sisal” e conta com curadoria do escritor e jornalista Ricardo Ishmael. As atividades do evento acontecerão na Praça Morena Bela e no Colégio Estadual Rubem Nogueira. >

A programação inclui convidados como o cantor MV Bill, Itamar Vieira Júnior, autor do best seller "Torto Arado", a jornalista Aline Midlej, o escritor e ativista Jean Wyllys e mais. A Felis contará com mesas temáticas, rodas de conversa, palestras, espetáculos e performances artísticas, com tema central a riqueza histórica e cultural do Território do Sisal.

MV Bill, um dos convidados mais aguardados, participará de uma roda de conversa com Diarte Cria e Mucuña Acem, com o tema A Vida Nos Ensina a Caminhar, na terça-feira (6), às 19h30. No sábado (10), Itamar Vieira Júnior integrará uma conversa literária, às 10h30. A jornalista Aline Midlej falará sobre as favelas e combate às desigualdades, às 15h30, também no sábado. >