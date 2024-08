SALVADOR

Feirantes de São Joaquim recebem capacitação para empreendedorismo

2ª Edição da Arena São Joaquim busca contribuir com a formação de feirantes e filhos

A Arena São Joaquim voltará a reunir comerciantes da tradicional feira localizada no bairro do Comércio, em Salvador, no próximo sábado (31), das 9h às 17h, na Doca 1. A iniciativa, fruto da parceria entre a JA Bahia e a Wilson Sons, marca a concretização da trilha “Capacitar para Conectar”, que consiste na formação de feirantes, com o viés de empreendedorismo, e de seus filhos, jovens se inserindo no mercado de trabalho.

A primeira etapa da trilha, dedicada aos participantes mais jovens, foi realizada em parceria com o Instituto Euvaldo Lodi (IEL), com foco na empregabilidade e capacitação profissional visando a inserção desses jovens no mercado de trabalho, abordando temas como educação financeira, planejamento de carreira e preparação para entrevistas.

Já a segunda etapa teve os feirantes como público-alvo ao abordar temas como técnicas de reutilização de materiais recicláveis para a criação de produtos sustentáveis, além de associativismo, MEI, formalização e estratégias de venda para grandes e médias empresas.

Com o tema “A importância das Mulheres na Salvaguarda da Feira de São Joaquim enquanto Patrimônio Cultural", a Arena dará luz ao papel feminino na preservação e valorização da feira, tanto como espaço comercial quanto símbolo cultural e histórico. O evento terá uma roda de conversa composta por empreendedoras e entusiastas do valor patrimonial de São Joaquim, além da mediação de Linda Bezerra, Editora-Chefe do CORREIO.

A Feira de São Joaquim está em processo de registro como Patrimônio Cultural do país, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

A programação do evento também terá a apresentação da banda feminina Didá, exposição e venda de produtos dos feirantes, além da certificação dos participantes da trilha formativa.

Este projeto é uma realização da Junior Achievement Bahia (JA Bahia), com patrocínio da Wilson Sons, Banco do Nordeste, e apoio do CESOL, IEL, Doca1, Ayo, jornal CORREIO e Prefeitura de Salvador. O evento celebrará ainda o Dia do Feirante, comemorado em 25 de agosto.

Confira a programação completa abaixo:

9h: Início do funcionamento dos stands de vendas

14:20h - 14:40h: Apresentação Institucional

14:40 - 15:00h: Certificação dos participantes da Trilha Capacitar Para Conectar 2024

JA Bahia| Wilson Sons | SEMDEC | SALTUR

15:00h - 15h20h: Palestra BNB

15h20h - 16h: Mesa: A importância das Mulheres na Salvaguarda da Feira de São Joaquim enquanto Patrimônio Cultural