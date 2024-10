CONFIRA

Fera Palace terá festa exclusiva no rooftop para celebrar Réveillon

A celebração contará com uma festa privativa no rooftop, que traz uma bela vista da cidade e do mar, e vai contar com DJ, música ao vivo e um serviço de coquetel volante. O coquetel all inclusive é assinado pelos renomados chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca.