EMPREGO

FESF-SUS abre seleção para médicos em Salvador com salário de R$ 8,3 mil

Carga é de 12 horas semanais para trabalhar no Serviço de Verificação de Óbito

A Fundação Estatal Saúde da Família (FESF-SUS) abriu inscrições para uma seleção destinada à contratação de médicos para atuar no Serviço de Verificação de Óbito (SVO) em Salvador, na Bahia. As vagas são para recomposição de equipe e formação de cadastro de reserva. >

Estão disponíveis 2 vagas imediatas para médicos, com carga horária de 12 horas semanais, além da formação de cadastro de reserva. Do total de vagas, 5% são reservadas para pessoas com deficiência (PcD). Os candidatos devem ter diploma em Medicina, reconhecido pelo MEC, e comprovar residência médica em Anatomia Patológica concluída ou em andamento (2º ou 3º ano). >