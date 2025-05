DIVALDO NO CINEMA

Filme de 2019 retrata biografia de Divaldo Franco e atraiu milhares de espectadores

O longa está disponível em algumas plataformas de streaming

Tharsila Prates

Publicado em 13 de maio de 2025 às 23:53

Filme Divaldo - O mensageiro da paz Crédito: Reprodução

O líder espírita Divaldo Franco teve sua trajetória contada no filme Divaldo – O Mensageiro da Paz, que estreou em 2019, com o ator Bruno Garcia, João Bravo e Ghilherme Lobo, revezando no papel principal. Nas primeiras quatro semanas, o longa já havia alcançado mais de 400 mil espectadores - um número acima da média em comparação a outras produções nacionais que surgiram naquele ano. >

O longa retrata a biografia de Divaldo Franco, desde sua infância no interior da Bahia até sua consagração como filantropo e orador em prol da divulgação da doutrina espírita no Brasil e no mundo. Nesta terça-feira (13), ele morreu em casa, na sede da Mansão do Caminho, em Salvador.>

Convivendo com a mediunidade desde os quatro anos, Divaldo era rejeitado pelas outras crianças e reprimido pelo pai. Ao completar 17 anos, o jovem decide usar seu dom para ajudar as pessoas e se muda para Salvador, com o apoio da mãe. Sob a orientação de sua guia espiritual, Joanna de Ângelis (vivida no filme por Regiane Alves), ele se torna um dos médiuns mais importantes de todos os tempos.>