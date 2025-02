SEGURANÇA

Festa de Iemanjá: saiba quais pontos mais perigosos para evitar furtos e roubos no Rio Vermelho

28 roubos e 61 furtos foram registrados no festejo em 2024

Quem vai ao Rio Vermelho para a Festa de Iemanjá, seja pelo sagrado ou pelo profano, não deve esquecer de pensar na própria segurança. Só em 2024, na última edição da festa, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA), houve 28 roubos e 61 registros de furtos no bairro entre os dias 1º e de 2 de fevereiro. Para esse fim de semana, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) vai reforçar ações na região, mas, considerando que a festa teve cerca de um milhão de pessoas no ano passado, o cuidado pessoal é necessário. >

Diretor de Segurança urbana e prevenção à violência da Guarda Civil Municipal (GCM), Maurício Lima explica que os pontos mais sensíveis em relação a roubos e furtos ficam, justamente, próximos à Praia do Rio Vermelho. “Os criminosos, normalmente, agem na hora da entrega do presente de Iemanjá, onde fica uma grande aglomeração, e na descida para a praia, embaixo da Colônia dos Pescadores, onde há um trecho apertado e facilita a ação deles. Fora isso, todo ponto onde há muita gente tem esse problema e é preciso ficar atento”, alerta o diretor da GCM. >

Além de alertar para o perigo nos pontos de maior aglomeração, Lima ressalta o cuidado necessário onde há uma menor circulação de pessoas. “Você precisa ter cuidado com a multidão, mas também é necessário procurar ficar em locais onde há movimento, evitando ir para ruas e trechos mais vazios, onde geralmente esses agentes criminosos podem atuar”, complementa ele. A GCM ainda ressalta orientações que fazem parte do bê-á-bá de qualquer festa de rua: uso comedido de celulares e utilização de doleiras discretas. >

Ao todo, cerca de 200 agentes da Guarda vão atuar na Festa de Iemanjá nos dois dias d de festejo desde a Praia da Paciência até a região do Hotel Mercure. Na orla, próximo ao CCAA, haverá uma base fixa para auxiliar pessoas que precisem do serviço dos agentes. Procurada para detalhar o número do efetivo para a festa, a PM não detalhou o número de policiais e bases que serão implantadas no sábado e no domingo.>