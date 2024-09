TRADICIONAL

Festa de San Gennaro tem shows e boa comida no Rio Vermelho; veja programação

Evento terá feira gastronômica, com pratos de R$ 15 a R$ 60, e cardápios especiais de 15 restaurantes

Da Redação

Publicado em 21 de setembro de 2024 às 11:27

Festa de San Gennaro, no Rio Vermelho Crédito: Divulgação

A 5ª edição da Festa de San Gennaro, criada e produzida pela equipe do restaurante Pasta em Casa, acontece neste sábado (21) na Rua Professora Almerinda Dultra, no Rio Vermelho.

O evento, que faz parte das ações que acontecem na cidade junto ao Festival da Primavera, reúne 15 restaurantes de gastronomia italiana de Salvador. O público estimado é de mais de 15 mil pessoas.

Segundo o chef Celso Vieira, 'o motivo da festa é a celebração e o fortalecimento da gastronomia italiana em Salvador'. Já sua sócia e esposa, Valeska Chálabi Calazans, 'procuramos nos esmerar em todos os detalhes: da programação artística ao conceito visual da festa. Um selo de qualidade do Pasta em Casa reproduzido fielmente no projeto'.

O evento terá feira gastronômica, com pratos de R$ 15 a R$ 60 e cardápios especiais dos restaurantes: Alfredo'Ro, Bella Napoli, Buoni Amici, Casa Chálabi, Cantina Volpi, Crema Gelato Italiano, Cremonini Ristorante, Di Liana, Isola Cucina Italiana, La Lupa, La Massima, Manga, Pasta em Casa, Pecorino e Pepo.

Ao todo, serão doze horas de evento: das 10h às 22h - com uma programação voltada para o público adulto e infantil.

Além da programação musical e gastronômica, a festa terá a participação do estilista mineiro Ronando Fraga, responsável pelo conceito visual do evento.

Ronaldo traz na marca a imagem de um 'San Gennaro baiano”. A ideia partiu do conceito de aproximação dos santos: o San Gennaro, que no Brasil seria o São Januário, representado com traços de baiano.

'Busquei referências nos desenhos de cordel e nas xilogravuras nordestinas para transmitir uma imagem que vá além do tradicional verde e vermelho (do santo italiano) para termos um santo mais brasileiro, mais baiano', diz o estilista.

'Sim, o nosso San Gennaro vem no verde e no vermelho - mas também no pink, no laranja, no amarelo e no azul turquesa. Uma grande festa oxigenante - uma celebração em que música e mesa farta estarão no mesmo lugar nos remetendo a uma atmosfera que tem a cara de Salvador', adiantou Ronaldo Fraga, conterrâneo e amigo de Valeska Calazans.

O samba do compositor Nelson Rufino é outro grande homenageado por San Gennaro no evento.

Este ano, coube ao ator baiano Jackson Costa encarnar a figura de San Gennaro, que vai circular por toda a festa com o figurino criado pelo estilista Ronaldo Fraga. 'Estou pronto para fazer muitas fotos e marcar a memória de uma forma bem positiva', adiantou.

O palco será montado próximo à Biblioteca Juracy Magalhães, que vai receber os convidados numa programação aberta e gratuita.

O som do Dj Patrick Tor4 vai animar o público desde o início da festa, às 10h da manhã, e segue se alternando com as outras atrações até a finalização, às 22h. A curadoria é da agitadora cultural Rose Lima e a direção de Luciano Salvador Bahia.

O grupo Oficina de Sons também estará presente para homenagear San Gennaro com a percussão de pandeiros, além do grupo Corrupio fará programação dedicada à criançada.

Confira a programação

Luciano Salvador Bahia

Com o show Samba 70, Luciano chega com grandes hits que marcaram o topo das paradas nessa década. Benito di Paula, Clara Nunes e Martinho da Vila, entre outros, estão no seu repertório.

Mazzo Guimarães

O cantor traz o melhor do samba de gafieira, ampliando o estilos dentro do tema principal. Um samba de roda também faz parte do seu show.

Juliana Leite

A vocalista do Bailinho de Quinta fará um show solo com um repertório de sucessos bem conhecidos do público. Uma seleção de sambas com o toque percussivo e vibrante do legítimo ritmo musical da Bahia.

Illy

Criadora do projeto “Samba Djanira” - que ganhou um registo audiovisual gravado do MAM - a cantora baiana vai trazer um repertório exclusivo para a festa de San Gennaro, inserindo o samba da Bahia entre um mix de sucessos para o evento;

Nelson Rufino

Cantor, compositor e intérprete de sambas famosos gravados por artistas como Zeca Pagodinho, Alcione, Renato Ribeiro, Martinho da Vila, entre outros, Nelson é uma das atrações mais aguardadas na grade de programação do evento.

Batifun convida

Adaptando o formato “atração convida atração”, o grupo Batifun recebe no palco uma série de convidados especiais que vão manter a animação noite adentro.