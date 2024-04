FESTIVAL DE FORRÓ

Festival Conecta Boipeba tem shows de Targino Gondim, Sandra Sá e Armandinho Macêdo

A segunda edição do Festival Conecta Boipeba acontece nos dias 31 de maio e 1º de junho, na ilha de Boipeba, no município de Cairu, sul da Bahia. Com curadoria de Targino Gondim, renomado forrozeiro e empreendedor, o evento contará com uma programação diversificada, incluindo aulas de forró com o grupo Cabrueira e arrastão com A Rural.