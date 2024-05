REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR

Agerba define nova empresa para atender linhas de ônibus suspensas pela Costa Verde

A Expresso Luxo Vitória Transportes assumirá as três linhas a partir desta quarta-feira (1)

Da Redação

Publicado em 1 de maio de 2024 às 11:09

Ônibus da empresa Costa Verde Crédito: Ana Albuquerque/CORREIO

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) definiu, nesta quarta-feira (1), que a empresa Expresso Luxo Vitória Transportes assumirá a linhas que atendem a Região Metropolitana de Salvador (RMS), suspensas pela Costa Verde.

A Expresso Luxo Vitória assume as linhas de número 841, 846 e 860I em caráter de excepcionalidade, após a interrupção das atividades da Costa Verde, anunciadas no início do mês de abril. Em nota, a Agerba afirmou que "a operação será nos mesmos moldes até então realizados, com idênticos itinerários e horários, de modo que os usuários não terão prejuízo na prestação do serviço público".

As linhas afetadas pela substituição de empresas são:

841.URB - Vilas do Atlântico (bairro de Lauro de Freitas) - Campo Grande (bairro de Salvador), via Orla Marítima

846.URB - Lauro de Freiras - Vale dos Barris, via Avenida Centenário (Salvador)

860I.URB - Portão (bairro de Lauro de Freitas) - Piatã, via Itapuã (Salvador)

As empresas Costa Verde e Avanço Transportes anunciaram, no início de abril, o fim de linhas que atendem a RMS. Os trajetos atendem as cidades de Madre de Deus, Candeias, Camaçari e Lauro de Freitas.

A suspensão das três linhas da Costa Verde acontece nesta quarta-feira (1), enquanto que as nove linhas da Avanço funcionarão até o dia 14 de maio, em cumprimento de acordo com a Agerba. As linhas descontinuadas pela empresa são: