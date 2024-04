TRANSPORTE NA RMS

Costa Verde propõe quitação de verbas rescisórias após anunciar fim das operações

A empresa Costa Verde apresentou uma proposta para quitação de verbas rescisórias após anunciar o fim das operações na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A proposta foi apresentada na reunião de mediação do Ministério Público do Trabalho (MPT) na tarde de terça-feira (23) e seguiu para avaliação dos rodoviários.

Pela proposta apresentada na reunião, a Costa Verde se comprometeria a quitar o saldo dos salários de abril até o quinto dia útil de maio e a fazer o depósito da multa sobre o saldo do FGTS concomitante com as homologações das dispensas. Quanto às demais verbas rescisórias, a proposta apresentada é a de parcelamento em 18 parcelas mensais. O MPT, no entanto, alertou que é direito do trabalhador receber integralmente os valores no momento da homologação.