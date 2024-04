SUCESSO

Com músicas da banda Djavu, Calypso e Forró do Muído, Pabllo Vittar celebra norte e nordeste em novo álbum

Álbum foi lançado nesta terça-feira (9), nas plataformas digitais

Da Redação

Publicado em 10 de abril de 2024 às 09:31

Pabllo Vittar, Batidão Tropical 2, Crédito: Divulgação

O 'Batidão Tropical Vol. 2' está entre nós. A cantora Pabllo Vittar mostrou que fazer um segundo volume do primeiro sucesso é a receita para conseguir alcançar, de novo, as primeiras posições dos streamings.

Homenageando o norte e o nordeste, a cantora colocou no novo projeto batidas e músicas que caíram na boca do povo durante a infância e ainda não sucesso em cada parte da região.

No nordeste, Simone e Simaria estão entre as homenageadas. Ainda na época do Forró do Muído, as irmãs lançaram o estrondoso sucesso do "São Amores", cantada até os dias atuais.

Além delas, a música "Me Usa", da banda paraibana Magníficos, lançada em 1997, também está entre as homenagens. A canção é uma das mais elogiadas e lembradas até hoje.

Mais em cima do nordeste, a música "Rubi", da banda paraense Ravelly, se destacou no Maranhão. Com o DJ e cantor Will Love.

Além dessas, uma das grandes músicas, "Não Desligue o Telefone", de 2009, da banda Djavu, também entrou no Batidão Tropical 2. No entanto, o grupo, que fez sucesso no nordeste, na verdade, é do Pará.

Por fim, "Pra Te Esquecer", sucesso na voz de Joelma quando ainda era do Calypso, estava entre as mais esperadas, já que muitos desconfiaram que a artista estaria cantando junto com a Pabllo - mas não veio aí.