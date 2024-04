LAURO DE FREITAS

Festival de dança em shopping valoriza talentos locais; veja programação

O Parque Shopping Bahia tem uma programação especial planejada para celebrar o Dia Mundial da Dança, celebrado nesta segunda (29). O evento vai contar com a participação de escolas de dança de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. O objetivo do Festival de Dança é valorizar e dar palco aos talentos locais.

A programação, que é gratuita, começa nesta segunda-feira (29) e vai até o próximo sábado (04). As apresentações acontecerão no palco montado na Praça de Alimentação (Piso L3) do shopping, sempre às 18h.