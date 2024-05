TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

Homem esfaqueia ex-namorada e mãe dentro de casa em Conceição do Coité

Segundo testemunhas, o rapaz não aceitava o fim do relacionamento

Da Redação

Publicado em 15 de maio de 2024 às 23:51

Marizete Mota da Silva e Letícia Istefane Silva Oliveira Crédito: Reprodução

Duas mulheres foram vítimas de uma tentativa de homicídio na madrugada desta quarta-feira (15), no município de Conceição do Coité, no nordeste da Bahia. Marizete Mota da Silva e Letícia Istefane Silva Oliveira, mãe e filha, foram esfaqueadas dentro de casa, no bairro Cidade Jardim, pelo ex-namorado de uma das vítimas.

Letícia e sua mãe foram agredidas com uma faca pelo ex- companheiro dela. Segundo testemunhas, o rapaz não aceitava o fim do relacionamento de quase quatro anos com Letícia. Após cometer o crime, o homem teria fugido a caminho de Salvador.

As mulheres foram socorridas por populares e levadas para o Hospital Português, onde permanecem internadas, mas fora de perigo.