Com a carne do sol como estrela, festival gastronômico movimenta a Feira de São Joaquim

O evento aconteceu neste domingo (25) e distribuiu 100 quilos de feijoada para os visitantes

Marina Branco

Publicado em 25 de agosto de 2024 às 17:36

Festival Gastronômico da Feira de São Joaquim Crédito: Ana Lucia Albuquerque

O Festival Gastronômico da Feira de São Joaquim acontece anualmente, no último final de semana de agosto, e, este ano, foi realizado neste domingo (25), data em que é comemorado o dia do feirante. Com a Carne do Sol como tema central do evento, realizado no Galpão Água de Meninos (GAM), o festival gratuito reuniu bares e shows, além da distribuição de mais de cem quilos de feijoada para os visitantes.

Em sua décima primeira edição, o festival fortaleceu a cultura da Feira de São Joaquim com programações ao longo de todo o dia. Logo pela manhã, os visitantes puderam degustar gratuitamente pratos especiais em vinte restaurantes, voltados para o foco central desta edição - a carne do sol.

De tradição nordestina, o alimento inicia um novo costume no festival, que antes oferecia cardápio livre, mas agora tem a pretensão de seguir com menus específicos. É o que contou Nilton Ávila Filho, presidente do Sindicato dos Feirantes Ambulantes de Salvador e conhecido como o Gago da Feira. “Esse ano são 14 pratos diferentes para os quase oito mil visitantes que vão passar por aqui. Sempre vem muitos soteropolitanos, que já conhecem ou querem conhecer a nossa culinária. Mas, também, chega muita gente de fora, principalmente cariocas, mineiros e paulistas. É uma festa de valorização da cultura da feira”, disse ele.

Patrocinado pelo grupo Vem Sambar e com apoio institucional da Secretaria de Turismo do Estado, em um projeto de requalificação da Feira de São Joaquim, o evento também ofereceu uma feijoada gratuita coletiva, que começou sua distribuição no início da tarde e perdurou até a comida terminar.

A cultura da Bahia esteve presente desde a entrada do evento, no receptivo feito pelo grupo Vem Sambar. Ana Lúcia Oliveira, coordenadora das baianas que, com vestimentas típicas, receberam os visitantes no galpão, afirmou que a celebração da cultura pela gastronomia passa também por outras áreas, como roupas e danças.

Baianas do grupo Vem Sambar Crédito: Ana Lucia Albuquerque

Já na programação musical, a feira foi palco de artistas como Eduardinho Fora da Mídia, Noelson do Cavaco, Pagode do Segredo, Swing do Fora, Mais que Marra e Nelson Rufino, renomado cantor e compositor soteropolitano.

O festival movimentou também os bares e estabelecimentos que rodeiam a área, vendendo alimentos, bebidas, artesanatos e especiarias típicas. Um deles era o de Reginaldo Azevedo Pereira, que vende bebidas na área da feira. “São Joaquim é um patrimônio histórico de Salvador, então nada mais justo do que trazer muitos clientes, muita ‘festalidade’ aqui para dentro. Assim, os visitantes conhecem comidas e bebidas que nunca experimentaram e gostam ainda mais da nossa cultura”, comentou o feirante.

Alguns dos pratos especiais que participaram do projeto voltado à carne do sol foram: o Escondidinho de Carne de Sol ao Faixa Azul (Bar e Restaurante São Jorge); o Pirão de Aipim com Carne de Sol à Moda da Casa (Bar do Jânio); a Carne de Sol com Purê de Banana da Terra (Restaurante Sol e Mar); a Frigideira de Carne de Sol (Bar e Restaurante da Angela); a Moqueca de Carne de Sol com Ovos (Recanto do Jacó); a Carne de Sol à Moda Oxente (Bar e Restaurante Oxente); a Carne de Sol com Purê de Abóbora (Restaurante Tempero de Mãe); a Carne de Sol na Telha (Bar do Bené); a Carne de Sol com Macaxeira (Boteco do Guga); o Pirão de Leite com Carne de Sol (Restaurante Dona Sônia Cheiro de Mãe); o Arrumadinho de Carne de Sol (Sílvia Bar); a Salada Tropical com Carne de Sol (Cantinho da Dada); o Tropeiro do Sertão com Carne de Sol (Restaurante da Novinha); e a Carne de Sol ao Queijo Coalho (Bar e Restaurante da Núbia).