Festival 'Tamo Junto Nesse Game' terá Afrocidade, Filhos de Jorge e muito vôlei

Circuito Banco do Brasil Salvador. Crédito: Brenda Viana / CORREIO

Quem estiver com vontade de fazer algo diferente neste sábado (26), em Salvador, todos os caminhos levam para o Centro de Convenções, na Boca do Rio. Com muito sol, vôlei, brindes, brincadeiras para as crianças, além de muita música, a capital está recebendo desde o último dia 23 o "Tamo Junto Nesse Game", evento do Banco do Brasil que visa incentivar o esporte e cultura.

Circuito Banco do Brasil Salvador

Até domingo (27), os soteropolitanos vão poder curtir, de forma gratuita, Corrida de Rua, uma área Kids para as crianças que querem experimentar andar de skate, partidas de vôlei de praia, com a quarta de final da categoria TOP 12, que tem como competidor o jogador Moisés, O Moca.

Para ele, competir da cidade que nasceu é importante para mostrar a cultura do esporte não só para os adultos, como também as crianças que vão com os pais para apreciar o vôlei e outros esportes no evento.

"Tenho um confronto bem difícil aí, com o número 1 do Brasil, vai ser o confronto mais difícil do campeonato. Mas jogar em Salvador é bom, é especial para mim, porque fico mais perto dos meus amigos, da família, das pessoas que admiram o vôlei. É importante essa divulgação do esporte aqui na capital", comenta.

Moisés, O Moca. Crédito: Brenda Viana / CORREIO

Falando em divulgação, Eric Mazzone, conhecido como "Bicho Solto", fundador da banda Afrocidade, também comentou sobre a divulgação do evento "TamoJuntoNesseGame" que não foi tão divulgado, mas agradeceu bastante os fãs e admiradores da banda que confirmaram presença no evento neste sábado (26).

"A gente percebeu a ausência de divulgação nas redes, mas a gente conseguiu motivar todo mundo para vir, porque vai ferver demais. Independente da quantidade de público, a gente vai fazer o nosso melhor, como sempre. O apoio dos fãs é massa demais", diz.

O fundador, que também toca na banda, frisou que é de extrema importância ver que o evento selecionou os "crias da casa", ou seja, bandas da Bahia que estão sempre nos circuitos musicais em Salvador.

O elogio de Eric foi o mesmo do publicitário Marcelo Nunes, de 45 anos. Pai de um adolescente de 13 anos, o profissional ficou feliz em saber que os Filhos de Jorge vão cantar no evento.

"A gente tem que focar mais nos nossos, ter mais empatia e fornecer oportunidade em eventos de Salvador para as bandas de Salvador. Fomentar ainda mais o turismo local com grupos baianos. É importante esse apoio, ainda mais com crianças e adolescentes crescendo ouvindo música de qualidade", frisa.

O filho dele foi ao evento para assistir o campeonato de gamers, que está disponível na área interna do Centro de Convenções. Com brinquedos, pula-pula, muitos computadores com jogos, e até fliperama para os mais antigos relembrarem os velhos tempos.

Circuito Gamers Centro de Convenções. Crédito: Brenda Viana / CORREIO

Para quem quiser apenas curtir os shows, neste sábado o público vai poder curtir Filhos de Jorge, DJ Libre Anna, Dai e Afrocidade, a partir das 17h. Já no domingo, a partir das 14h, terá Batalha de Rima, DJ Gabi da Oxe e TropKillaz.

Confira a programação deste sábado (26):

Arena Gamer (Centro de Convenções)

09:00 às 20:00 - Ativações games - Consoles, Board games, EA SPORTS FC (o antigo Fifa), Fliperamas, Jogos Indies, Just Dance, óculos VR e simuladores, com empresas parceiras, como Piticas, W7M, Multilaser e Elements.

09:30 às 12:00 - AFinal Valorant

12:00 às 12:30 - Dinâmica com o Squad BB

12:30 às 14:30 - 1º peneira de CS:GO

15:30 às 17:30 - 1º peneira de EA SPORTS FC (antigo FIFA)

17:30 às 18:00 - Dinâmica com o Squad BB

18:00 às 20:00 - 2º peneira de CS:GO

Apresentação de Skate (Centro de Convenções)

10:00 às 17:00 – Workshops com instrutores na MiniRamp

14:00 às 17:00 – Apresentação de skate Vert

Vôlei de Praia (Centro de Convenções)

08:00 às 08:30 - Semi da categoria Aberto

08:30 às 10:30 - Repescagem da categoria TOP 12

10:30 às 11:30 - Disputa de 3º + Final da categoria Aberto

11:30 às 13:00 - Quarta de final da categoria TOP 12

16:00 às 20:00 - Semi da categoria TOP 12

Surfe (Praia de Stella de Maris)

08:00 às 17:00 - Competição de surf feminino & masculino

Shows (Centro de Convenções)

12:00 às 13:00 - Aula de Dança

13:00 às 14:00 - Movimento Percursivo

17:00 às 19:00 - Filhos de Jorge

19:00 às 20:00 - DJ Libre Anna

20:00 às 21:00 - Dai

21:30 às 23:00 - Afrocidade

Espaço cultural (Centro de Convenções)

09:00 às 20:00 – Exposição virtual, escape room, exposição e interação com realidade aumentada

14:00 às 17:30 – Live painting com Revolue

Corrida de Rua (Centro de Convenções)

10:00 às 18:00 – Entrega de Kits

Área Kids (Centro de Convenções)

09:30 às 20:00 – Aberto ao público

Programação de domingo (27):

Área Kids (Centro de Convenções)

10:00 às 18:00 - Aberto ao público

Corrida de Rua (Centro de Convenções)

05:00 - Abertura da arena

05:40 às 06:00 - Aquecimento 5k e 10k

06:00 - Largada 5k e 10k

07:00 às 07:20 - Zumba

07:20 às 07:50 - Premiação

07:50 às 08:00 - Aquecimento 1k (infantil)

08:00 - Largada 1k (infantil)

08:30 às 09:00 - Zumba e Encerramento

Espaço cultural (Centro de Convenções)

09:00 às 18:00 – Exposição virtual, escape room, exposição e interação com realidade aumentada

13:00 às 16:30 – Live painting com Revolue

Arena Gamer (Centro de Convenções)

09:00 às 18:00 – Ativações games - Consoles, Board games, EA SPORTS FC (o antigo Fifa), Fliperamas, Jogos Indies, Just Dance, óculos VR e simuladores, com empresas parceiras, como Piticas, W7M, Multilaser e Elements.

09:30 às 12:00 – Final LOL

12:00 às 13:00 – Mesa Redonda - Mulheres no Squad BB

13:00 às 14:00 – Final EA SPORTS FC (antigo FIFA)

14:00 às 15:00 – Mesa Redonda - Crescimento Sustentável de Organizações no Cenário eSports, com M7W e Elements

15:00 às 17:00 – 3º peneira de CS:GO

17:00 às 18:00 – Cerimônia de Premiação das peneiras de CS:GO

Apresentação Skate (Centro de Convenções)

10:00 às 17:00 - Workshops com instrutores na MiniRamp

14:00 às 17:00 - Best Trick de skate Vert

Surfe (Praia de Stella de Maris)

08:00 às 16:00 - Competição de surf feminino & masculino

Vôlei de Praia (Centro de Convenções)

08:30 às 11:30 - Disputa de 3º lugar + Final da categoria TOP 12