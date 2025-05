LITERATURA

Bahia vai sediar Festa Literária dos Povos Indígenas, de 16 a 21 de maio

Programação terá debates, performances, ritual sagrado, oficinas de escrita e de arte indígena, exposição de artesãos de várias etnias, mostra fotográfica de estudantes indígenas e shows dos artistas Beatriz Tuxá, Wakay e Kaê Guajajara

Tharsila Prates

Publicado em 15 de maio de 2025 às 23:15

Bahia vai sediar Festa Literária dos Povos Indígenas, de 16 a 21 de maio Crédito: ONG Raso da Catarina

Começa nesta sexta-feira (16) a I Festa Literária Estudantil dos Povos Indígenas do Território de Itaparica, batizada de Flepiti, uma festa multicultural que promete movimentar Paulo Afonso e demais municípios do território de Itaparica, no semiárido baiano, até o próximo dia 21.>

Com o tema "Memórias Opará, o rio de nossos ancestrais", o evento terá formato itinerante nos três primeiros dias, passando por comunidades indígenas nos municípios de Rodelas, Glória e Abaré. Nos outros três dias a festa vai acontecer no Colégio Estadual de Tempo Integral de Paulo Afonso (Cetipa).>

Na programação, palestras, lançamento de livro, encontros e debates literários, performances, oficinas, feira cultural, cineclube (exibição de documentários), apresentações musicais e poéticas. Realizada pela ONG Raso da Catarina, a Flepiti conta apoio do Cetipa, das Prefeituras de Abaré, Rodelas, Glória e Paulo Afonso, Fundação Pedro Calmon e governo do Estado.>

Com curadoria assinada pelo escritor e pesquisador indígena Ezequiel Tuxá e pelo doutor em Literatura e Cultura e professor da Uneb, Marielson Carvalho, a expectativa é que o evento reúna estudantes, professores, indígenas da região, inclusive suas lideranças, escritores, intelectuais, artistas e todos os interessados na cultura dos povos originários.>

"É um evento aberto à comunidade, uma Festa para celebrar a riqueza e diversidade da cultura indígena, destacando a importância da relação entre as águas do rio São Francisco (Opará), suas memórias e histórias, com atividades que abrangem literatura, artes visuais, cinema, dança, teatro, música e artesanato", destaca Ezequiel Tuxá.>

Ainda segundo ele, o próprio tema do evento já tem essa expectativa de reposicionar o interesse sobre o legado que os povos originários deixaram para suas gerações no Território de Identidade de Itaparica e ampliar a visibilidade desses saberes.>

“Esperamos que o trabalho literário, artístico e cultural de autores locais convidados para a Flepiti possa ser expandido e ganhe outros espaços de leitura e formação, com a possibilidade de outras participações em eventos com foco nas culturas indígenas”, destaca Marielson Carvalho. “Outra expectativa é que a partir das mesas, oficinas e rodas de conversa, consigamos ampliar o interesse pela leitura de textos indígenas nas escolas indígenas e não indígenas do Território”, acrescenta.>

Durante a programação da Festa, haverá ainda o lançamento do livro ‘Truká-Tupan, Textos sobre a Trajetória da Educação”, da professora indígena Eliane Rodrigues da Silva, da Aldeia Truká Tupan.>