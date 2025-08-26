CONFIRA

Consórcios oferecem moto a partir de R$ 143 por mês

Condições de compra têm parcelamento de até 80 vezes

Larissa Almeida

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 07:00

Motos Crédito: Reprodução/Embracon

Uma das principais alternativas para a aquisição de bens de alto custo a longo prazo, os consórcios funcionam como um investimento: a pessoa interessada contrata uma administradora, é inserida em um grupo, investe mensalmente no pagamento do bem ou em crédito para a compra futura e pode ser contemplada antes do fim da quitação da dívida. Essa modalidade de pagamento contempla imóveis, carros, motocicletas e viagens, sendo que, no caso específico das motos, as parcelas mensais saem a partir de R$ 143,33.

O consórcio com a menor despesa por mês é oferecido pela Sincredi, que tem prazo de 60 meses – o equivalente a cinco anos. Quem contratar o serviço tem acesso a crédito de R$ 10 mil que pode ser utilizado na compra de motos novas ou seminovas com até cinco anos de fabricação. A taxa de administração, isto é, é o valor pago à administradora pelos serviços prestados para conduzir todo o processo do consórcio, é de 0,2167% ao mês.

Para quem busca prazos maiores, o Consórcio Honda oferece parcelas de R$ 184,44 que podem ser pagas em até 80 meses. Esse é o caso do consórcio da moto POP 110i ES, que vende uma carta crédito no valor de R$ 11.350,00. Quem contrata, pode concorrer a 26 contemplações mensais, dois sorteios, um lance fixo – oferta feita pelo consorciado para ser contemplado antes – e 26 lances livres.

No caso daqueles que têm renda de até R$ 3 mil, o consórcio Mycon oferece uma carta crédito de R$ 10 mil que pode ser utilizada na compra de uma moto nova ou seminova. O pagamento pode ser feito em 59 parcelas mensais de R$ 186,42, sendo que a empresa se propõe a pagar metade do custo do primeiro mês.

Outra variação do mesmo plano permite o pagamento de apenas 50% do consórcio até ser contemplado. Depois, o valor já pago é diluído e somado nas parcelas restantes. Na primeira modalidade, a taxa de administração é de 0,169%; na segunda, de 0.237%.

O Banco do Brasil tem consórcio de moto a partir de R$ 451,86 por mês para a aquisição da Honda Biz 110I, que custa R$ 14.470,00. A contemplação aconte por lance ou sorteio, sendo que o menor lance contemplado é de R$ 5.064,50. Atualmente, há mais de 5 mil vagas para esse tipo de consórcio.

Confira os preços dos planos iniciais dos demais consórcios:

Suzuki

Aquisição da moto DK160

Prazo de até 69 meses

Parcelas de R$ 324,45 no prazo máximo

Roddobens

Aquisição de carta crédito de R$ 10.684,80

Prazo de até 49 meses

Parcelas de R$ 276,22 no prazo máximo

Taxa de administração de 0,439% a.m (21.5% total)

Consórcio Magalu

Aquisição de carta crédito de R$ 15 mil

Prazo de até 76 meses

Parcelas de R$ 230,92 no prazo máximo

Taxa de administração de 15%

Yamaha

Aquisição da moto Fluo Hybrio ABS/crédito de R$ 18.771,00

Prazo de até 72 meses