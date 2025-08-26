Acidente deixa dois mortos após caminhão com cavalos tombar em estrada da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 26 de agosto de 2025 às 08:19
Um acidente grave deixou dois mortos na BR-634, entre Itambé e Ribeirão do Lago, na região sudoeste da Bahia. O caso foi registrado na madrugada de domingo (24), quando o caminhão tombou depois do motorista perder o controle do veículo em uma curva da estrada por onde passava.
Os dois mortos foram identificados como Alex Alves da Silva, de 50 anos, Danilo, 43 O caminhão, inclusive, estava transportando cavalos que também acabaram mortos no acidente. Por conta da gravidade do acidente, o caminhão ficou completamente destruído depois do impacto.
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu perto de um barranco, onde o caminhão caiu. Tanto Alex como Danilo foram enterrados em Itapetinga na manhã da segunda-feira (25).