TRAGÉDIA

Acidente deixa dois mortos após caminhão com cavalos tombar em estrada da Bahia

Caso foi registrado na madrugada de domingo (24)

Wendel de Novais

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 08:19

Caminhão tombou em área de barranco Crédito: Polícia Civil

Um acidente grave deixou dois mortos na BR-634, entre Itambé e Ribeirão do Lago, na região sudoeste da Bahia. O caso foi registrado na madrugada de domingo (24), quando o caminhão tombou depois do motorista perder o controle do veículo em uma curva da estrada por onde passava.

Os dois mortos foram identificados como Alex Alves da Silva, de 50 anos, Danilo, 43 O caminhão, inclusive, estava transportando cavalos que também acabaram mortos no acidente. Por conta da gravidade do acidente, o caminhão ficou completamente destruído depois do impacto.