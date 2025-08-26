Acesse sua conta
Acidente deixa dois mortos após caminhão com cavalos tombar em estrada da Bahia

Caso foi registrado na madrugada de domingo (24)

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 08:19

Caminhão tombou em área de barranco Crédito: Polícia Civil

Um acidente grave deixou dois mortos na BR-634, entre Itambé e Ribeirão do Lago, na região sudoeste da Bahia. O caso foi registrado na madrugada de domingo (24), quando o caminhão tombou depois do motorista perder o controle do veículo em uma curva da estrada por onde passava.

Os dois mortos foram identificados como Alex Alves da Silva, de 50 anos, Danilo, 43 O caminhão, inclusive, estava transportando cavalos que também acabaram mortos no acidente. Por conta da gravidade do acidente, o caminhão ficou completamente destruído depois do impacto.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu perto de um barranco, onde o caminhão caiu. Tanto Alex como Danilo foram enterrados em Itapetinga na manhã da segunda-feira (25).

