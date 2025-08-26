Destino na costa Sul da Bahia está entre os mais buscados para hospedagem no Brasil em 2025

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alô Alô Bahia
Publicado em 26 de agosto de 2025 às 09:13
Itacaré, no sul da Bahia, aparece entre os 15 destinos nacionais mais procurados para hospedagem em 2025, segundo levantamento do Kayak realizado entre janeiro e julho deste ano. O estudo mostra que os viajantes brasileiros têm buscado desde opções com bom custo-benefício até estadas mais sofisticadas, revelando tendências que devem marcar o Turismo ao longo do ano.
Os hotéis três estrelas continuam liderando as preferências, mas cresce o interesse por hospedagens quatro e cinco estrelas. Segundo Gustavo Vedovato, Country Manager do Kayak no Brasil, houve um aumento de 9% nas buscas por hotéis 5 estrelas em comparação com 2024. “Essas estadas oferecem ao hóspede uma experiência de alto padrão, unindo luxo, conforto e serviço diferenciado”, destaca.
Além do aumento no interesse por hotéis de luxo, outros formatos de acomodação vêm ganhando espaço. Apartamentos registraram crescimento de 46% nas buscas, resorts tiveram alta de 21% e hostels seguem entre as principais opções para quem viaja com orçamento mais controlado.
No ranking dos filtros de hospedagem mais usados, o café da manhã gratuito lidera as prioridades dos brasileiros. “O café da manhã gratuito combina praticidade, economia e hábito cultural. É um diferencial valorizado pelos viajantes, já que muitos hotéis oferecem refeições variadas que sustentam até a hora do almoço”, explica Vedovato.
Outros itens em alta são estacionamento gratuito, sistema all inclusive, ar-condicionado e piscina.
Confira destinos com maior variação em buscas no Kayak:
01) Campinas, São Paulo
02) Gramado, Rio Grande do Sul
03) Pirenópolis, Goiás
04) Penha, Santa Catarina
05) Ouro Preto, Minas Gerais
06) Porto Alegre, Rio Grande do Sul
07) Poços de Caldas, Minas Gerais
08) Paraty, Rio de Janeiro
09) Angra dos Reis, Rio de Janeiro
10) Vitória, Espírito Santo
11) Bertioga, São Paulo
12) Guarapari, Espírito Santo
13) Itacaré, Bahia
14) Aracaju, Sergipe
15) Monte Verde, Minas Gerais