Destino na costa Sul da Bahia está entre os mais buscados para hospedagem no Brasil em 2025

Hotéis três estrelas continuam liderando as preferências

Alô Alô Bahia

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 09:13

Itacaré Crédito: Márcio Filho

Itacaré, no sul da Bahia, aparece entre os 15 destinos nacionais mais procurados para hospedagem em 2025, segundo levantamento do Kayak realizado entre janeiro e julho deste ano. O estudo mostra que os viajantes brasileiros têm buscado desde opções com bom custo-benefício até estadas mais sofisticadas, revelando tendências que devem marcar o Turismo ao longo do ano.

Os hotéis três estrelas continuam liderando as preferências, mas cresce o interesse por hospedagens quatro e cinco estrelas. Segundo Gustavo Vedovato, Country Manager do Kayak no Brasil, houve um aumento de 9% nas buscas por hotéis 5 estrelas em comparação com 2024. “Essas estadas oferecem ao hóspede uma experiência de alto padrão, unindo luxo, conforto e serviço diferenciado”, destaca.

Além do aumento no interesse por hotéis de luxo, outros formatos de acomodação vêm ganhando espaço. Apartamentos registraram crescimento de 46% nas buscas, resorts tiveram alta de 21% e hostels seguem entre as principais opções para quem viaja com orçamento mais controlado.

No ranking dos filtros de hospedagem mais usados, o café da manhã gratuito lidera as prioridades dos brasileiros. “O café da manhã gratuito combina praticidade, economia e hábito cultural. É um diferencial valorizado pelos viajantes, já que muitos hotéis oferecem refeições variadas que sustentam até a hora do almoço”, explica Vedovato.

Outros itens em alta são estacionamento gratuito, sistema all inclusive, ar-condicionado e piscina.

Confira destinos com maior variação em buscas no Kayak:

01) Campinas, São Paulo

02) Gramado, Rio Grande do Sul

03) Pirenópolis, Goiás

04) Penha, Santa Catarina

05) Ouro Preto, Minas Gerais

06) Porto Alegre, Rio Grande do Sul

07) Poços de Caldas, Minas Gerais

08) Paraty, Rio de Janeiro

09) Angra dos Reis, Rio de Janeiro

10) Vitória, Espírito Santo

11) Bertioga, São Paulo

12) Guarapari, Espírito Santo

13) Itacaré, Bahia

14) Aracaju, Sergipe