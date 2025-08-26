Acesse sua conta
Dona revela história por trás de mala que deu susto no Itaigara: 'De guerreira a terrorista'

Ela usou redes sociais para compartilhar história inusitada

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 11:01

Dentista Paloma Espinheira
Dentista Paloma Espinheira Crédito: Reprodução

A mala que causou apreensão e mobilizou o grupo antibombas do Bope no bairro do Itaigara, em Salvador, na segunda-feira (25), tem uma antiga dona - e uma história inesperada. Em vídeo publicado nas redes sociais, a dentista Paloma Espinheira revelou que o objeto era seu e explicou como ele foi parar no meio da rua.

“Vou explicar o rolê dessa mala, que foi de guerreira, trabalhadora, durante cinco anos, para suspeita de bomba”, contou Paloma, com bom humor. Segundo a dentista, ela usava o item para carregar materiais entre os diversos consultórios onde atua. Mas, após anos de uso e já bastante desgastada, decidiu descartá-la na última sexta-feira (22).

“Essa mala está quebrada, não abre direito e na última sexta eu comprei uma nova e descartei essa. Inclusive, agradeci por todos esses anos que ela trabalhou junto comigo. Joguei no lixo do prédio, não abandonei na rua”, explicou.

Paloma acredita que alguém, possivelmente um morador de rua, pegou o objeto e o deixou mais tarde no bairro do Itaigara, onde a mala foi vista na calçada e considerada suspeita por funcionários de um estabelecimento próximo. A Polícia Militar foi acionada e o local isolado, até a chegada da equipe especializada do Bope.

Ao verificar o conteúdo da mala, os policiais constataram que ela estava vazia. Ainda assim, o item foi recolhido e encaminhado para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

“Ela saiu de uma mala guerreira para uma mala terrorista”, brincou Paloma, encerrando o vídeo que viralizou entre internautas baianos.

