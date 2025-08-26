PARA PLANEJAR

Saiba quanto custa e quanto tempo leva para tirar habilitação para moto

Custo com exames passa de R$ 600

Larissa Almeida

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 06:00

CNH Crédito: Arquivo Agência Brasil

Etapa importante para quem deseja ter uma motocicleta, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) tipo A – específica para moto – exige do futuro motorista tempo e dinheiro. Isso porque, além da prova de pilotagem feita na autoescola, é preciso investir em laudo, exames médicos e testes psicológicos. Com isso, o custo pode ser superior a R$ 2,5 mil.

Antes mesmo de se matricular na autoescola, é necessário adquirir um laudo do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) em unidades do SAC, da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), Retran ou Posto Avançado, no valor de R$ 275,93. Depois disso, é necessário realizar os exames clínico e psicológico, que juntos custam R$ 376,99, totalizando R$ 652,92.

O custo da autoescola, na capital Salvador, pode custar até R$ 1,9 mil à vista, conforme mostrado em reportagem do CORREIO, que fez o levantamento de seis escolas distintas. O preço da matrícula, no cartão de crédito, varia entre R$ 1.936, em 12 vezes, a R$ 2.073,32, em até 18 vezes.

Já o tempo para tirar a CNH A varia conforme a rotina do candidato e a disponibilidade do Centro de Formação de Condutores. Em condições ideais, o processo pode ser concluído em cerca de dois a três meses, mas atrasos em agendamentos de exames e menor frequência de aulas podem estender o prazo para quatro a seis meses. Pela legislação, o candidato tem até 12 meses para finalizar todas as etapas; caso ultrapasse esse período, será necessário reiniciar o processo.

No centro de formação, o primeiro passo consiste em 45 horas de aulas teóricas, oferecidas presencialmente ou online, com conteúdo sobre legislação de trânsito, direção defensiva, primeiros socorros, cidadania, meio ambiente e mecânica básica. Ao término, o aluno faz uma prova escrita de aproximadamente 30 questões, sendo necessário alcançar pelo menos 70% de acertos para ser aprovado.

Depois disso, o candidato passa para a etapa prática, que exige no mínimo 20 horas de treinamento com motocicleta em pista fechada, supervisionado por instrutor. Concluída essa fase, é possível agendar o exame prático, que avalia manobras, equilíbrio e domínio da moto.