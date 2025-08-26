MAIS DE 2 MILHÕES

Frota de moto da Bahia é a terceira maior do país

Pelo menos 2.096.885 motocicletas estão presentes no trânsito do estado

Larissa Almeida

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 05:00

Motos Crédito: Shutterstock

Em franco crescimento, a frota de motos na Bahia é a terceira maior do país, segundo informações da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo). Dados mais recentes da entidade, de julho deste ano, mostram que pelo menos 2.096.885 motocicletas estão presentes no trânsito do estado. Só neste ano, já houve um incremento de 62.203 ou simplesmente 3% – em relação à frota que existia em dezembro do ano passado.



A profissional de Recursos Humanos Fernanda Pereira, 34 anos, adquiriu uma moto no início deste ano. Ela conta que a decisão de investir foi menos por querer e mais por necessidade. “Nunca fui a apaixonada por moto, mas compreendi que eu precisava pela rapidez para chegar aos locais. Foi fundamental para eu me livrar do estresse diária dentro de metrô e do ônibus, ter mais comodidade, acessibilidade e até lazer”, afirma.

Luide Souza, especialista em trânsito, aponta que o crescimento da frota de motos na Bahia é reflexo da ampliação do mercado de entregas em decorrência da pandemia de Covid-19. A observação dele é facilmente verificável através dos dados disponibilizados pela Abraciclo, que mostram que, embora houvesse um crescimento anual na quantidade de motos em circulação pelas ruas e estradas da Bahia, este nunca passava de 100 mil até 2022.

Entre 2022 e 2023, o número de motos na Bahia saltou de 1.798.535 para 1.908.091. O aumento foi ainda maior em 2024, quando o estado passou a contar com 2.034.682 motocicletas até dezembro. Atualmente, a Bahia tem 5,8% da frota nacional do veículo duas rodas, atrás apenas de São Paulo (20,3%) e Minas Gerais (10,2%).

Além da alta demanda por entregas, Luide aponta outra característica que tem contribuído para a popularização das motos no estado. “A região Nordeste, em especial, possui uma cultura do transporte de passageiros em motocicletas (mototáxi)”, ressalta.

A autônoma Juliana de Almeida, 30 anos, que se mudou de Camamu, no Sul da Bahia, para Salvador há cerca de dez anos, relata ter sentido a diferença na mobilidade existente entre as cidades. Enquanto em Camamu ela conseguia fazer tudo a pé, na capital baiana levava até horas para ir a determinados locais. Por isso, decidiu comprar uma moto logo após a pandemia, fazendo do meio de transporte, inclusive, uma fonte de renda.

Por um tempo, Juliana foi mototaxista por aplicativo e, durante um período desempregado, chegou a ser entregadora. Hoje, frisa que o objetivo de ter uma moto é economizar tempo. “Eu percebi que estava deixando boa parte da minha vida nos transportes públicos. Agora, estou pagando minha moto e certa de estou investindo em mobilidade, agilidade e deixando de perder um tempo enorme no ônibus e metrô”, diz.