TRABALHO

Simm oferece 167 vagas de emprego com salários de até R$ 4 mil em Salvador

Oportunidades são para esta terça-feira (26)

Millena Marques

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 08:28

Simm oferece vagas em Salvador Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 167 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta terça-feira (26). Os salários são de até R$ 4 mil

Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento. Em caso de deficiência visual, os interessados devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

VAGAS:

Coordenador pedagógico (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino superior completo em Pedagogia, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar administrativo financeiro

Requisitos: Ensino superior cursando Ciências Contábeis, seis meses de experiência, Excel intermediário

Salário: R$2.301,19 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de limpeza pesada

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.700,00 + benefícios

8 vagas

Operador de usina de asfalto (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$2.944,06 + benefícios

1 vaga

Rasteleiro de asfalto (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$2.656,84 + benefícios

3 vagas

Ajudante comum

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, ter disponibilidade para pegar peso

Salário: R$1.540,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de limpeza pesada

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para carregar peso

Salário: R$1.518,00 + benefícios

2 vagas

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para carregar peso

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de depósito

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para carregar peso e fazer carga e descarga

Salário: R$1.518,00 + benefícios

2 vagas

Operador de máquinas de higienização hospitalar

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Cozinheiro de restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, experiência com A La Carte

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Coordenador de restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, experiência com A La Carte

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Fiscal de prevenção e perdas

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja (tarde/noite)

Salário: R$1.872,85 + benefícios

3 vagas

Comprador (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino superior completo em Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas afins, seis meses de experiência, habilidade com negociação, análise de mercado, gestão de contratos, conhecimento financeiro e Excel avançado

Salário: R$4.000,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar técnico de manutenção predial

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.655,50 + benefícios

2 vagas

Repositor de loja

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para trabalhar na região de Cajazeiras

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Ajudante de cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para trabalhar na região de Cajazeiras

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Empacotador (vaga exclusiva para o Programa Primeiro Emprego)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade para carregar peso e trabalhar em Cajazeiras

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Motorista de caminhão

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, possuir CNH D

Salário: R$2.346,71 + benefícios

1 vaga

Enfermeiro

Requisitos: Ensino superior completo, seis meses de experiência, COREN ativo, experiência em UTI ou emergência, possuir pós-graduação na área ou em emergência

Salário: R$5.002,53 + benefícios

2 vagas

Jardineiro

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.623,83 + benefícios

1 vaga

Assistente de consultório médico (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, experiência no suporte a exames (mapa, holter, eletrocardiograma), disponibilidade de horário (manhã/tarde/noite), conhecimento em Sistema SMART será diferencial

Salário: R$1.655,00 + benefícios

1 vaga

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção e informática intermediária

Salário: A combinar + benefícios

50 vagas

Auxiliar de frente de caixa

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Supervisor de limpeza

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Zona: bairros de Águas Claras, Pirajá, Valéria, Cajazeiras ou fácil acesso à Estação de Metrô de Águas Claras

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Operador de máquina roçadeira

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.592,00 + benefícios

2 vagas

Técnico de refrigeração linha branca

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, CNH A ou B, possuir carro ou moto, experiência com linha branca

Salário: Comissão + benefícios

1 vaga

Atendente de telemarketing (vaga exclusiva para o Programa Jovem Aprendiz)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa digitação, conhecimento intermediário em informática, residir em Salvador ou Lauro de Freitas, faixa etária entre 18 e 21 anos

Salário: Bolsa R$784,44 + transporte

20 vagas

Garçom

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário

Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga

Salário: A combinar + benefícios

3 vagas

Jardineiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.592,00 + benefícios

2 vagas

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção, poder de persuasão, habilidade em vendas, conhecimento de informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro do Cabula

Salário: A combinar + benefícios

30 vagas

Varredor de rua (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, disponibilidade para trabalhar em escala

Salário: R$1.518,00 + benefícios

2 vagas

Ajudante de obra (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar financeiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.965,10 + benefícios

1 vaga

Ajudante de cozinha (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Auxiliar de manutenção (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Animador de eventos (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de limpeza pesada (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Steward (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

4 vagas

Garçom (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios