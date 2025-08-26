Simm oferece 167 vagas de emprego com salários de até R$ 4 mil em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 26 de agosto de 2025 às 08:28
O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 167 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta terça-feira (26). Os salários são de até R$ 4 mil
Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento. Em caso de deficiência visual, os interessados devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.
O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.
VAGAS:
Coordenador pedagógico (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino superior completo em Pedagogia, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar administrativo financeiro
Requisitos: Ensino superior cursando Ciências Contábeis, seis meses de experiência, Excel intermediário
Salário: R$2.301,19 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de limpeza pesada
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.700,00 + benefícios
8 vagas
Operador de usina de asfalto (vaga temporária de 90 dias)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$2.944,06 + benefícios
1 vaga
Rasteleiro de asfalto (vaga temporária de 90 dias)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$2.656,84 + benefícios
3 vagas
Ajudante comum
Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, ter disponibilidade para pegar peso
Salário: R$1.540,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de limpeza pesada
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para carregar peso
Salário: R$1.518,00 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para carregar peso
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de depósito
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para carregar peso e fazer carga e descarga
Salário: R$1.518,00 + benefícios
2 vagas
Operador de máquinas de higienização hospitalar
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Cozinheiro de restaurante
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, experiência com A La Carte
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Coordenador de restaurante
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, experiência com A La Carte
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Fiscal de prevenção e perdas
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja (tarde/noite)
Salário: R$1.872,85 + benefícios
3 vagas
Comprador (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino superior completo em Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas afins, seis meses de experiência, habilidade com negociação, análise de mercado, gestão de contratos, conhecimento financeiro e Excel avançado
Salário: R$4.000,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar técnico de manutenção predial
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.655,50 + benefícios
2 vagas
Repositor de loja
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para trabalhar na região de Cajazeiras
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Ajudante de cozinha
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para trabalhar na região de Cajazeiras
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Empacotador (vaga exclusiva para o Programa Primeiro Emprego)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade para carregar peso e trabalhar em Cajazeiras
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Motorista de caminhão
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, possuir CNH D
Salário: R$2.346,71 + benefícios
1 vaga
Enfermeiro
Requisitos: Ensino superior completo, seis meses de experiência, COREN ativo, experiência em UTI ou emergência, possuir pós-graduação na área ou em emergência
Salário: R$5.002,53 + benefícios
2 vagas
Jardineiro
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.623,83 + benefícios
1 vaga
Assistente de consultório médico (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, experiência no suporte a exames (mapa, holter, eletrocardiograma), disponibilidade de horário (manhã/tarde/noite), conhecimento em Sistema SMART será diferencial
Salário: R$1.655,00 + benefícios
1 vaga
Operador de telemarketing ativo e receptivo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção e informática intermediária
Salário: A combinar + benefícios
50 vagas
Auxiliar de frente de caixa
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Supervisor de limpeza
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Zona: bairros de Águas Claras, Pirajá, Valéria, Cajazeiras ou fácil acesso à Estação de Metrô de Águas Claras
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Operador de máquina roçadeira
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.592,00 + benefícios
2 vagas
Técnico de refrigeração linha branca
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, CNH A ou B, possuir carro ou moto, experiência com linha branca
Salário: Comissão + benefícios
1 vaga
Atendente de telemarketing (vaga exclusiva para o Programa Jovem Aprendiz)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa digitação, conhecimento intermediário em informática, residir em Salvador ou Lauro de Freitas, faixa etária entre 18 e 21 anos
Salário: Bolsa R$784,44 + transporte
20 vagas
Garçom
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário
Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga
Salário: A combinar + benefícios
3 vagas
Jardineiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.592,00 + benefícios
2 vagas
Operador de telemarketing ativo e receptivo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção, poder de persuasão, habilidade em vendas, conhecimento de informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro do Cabula
Salário: A combinar + benefícios
30 vagas
Varredor de rua (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, disponibilidade para trabalhar em escala
Salário: R$1.518,00 + benefícios
2 vagas
Ajudante de obra (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar financeiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.965,10 + benefícios
1 vaga
Ajudante de cozinha (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Auxiliar de manutenção (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Animador de eventos (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de limpeza pesada (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Steward (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
4 vagas
Garçom (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
5 vagas