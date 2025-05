LAZER

De graça: shopping Lapa realiza oficina de pulseiras neste sábado (17)

Atividade é voltada para crianças de até 12 anos; veja como se inscrever

Neste sábado (17), o shopping Center Lapa será palco de uma atividade especial voltada ao público infantil: a Oficina da Pulseira da Amizade. Realizada no Espaço Lapa Kids, no Piso L3, serão três turmas, nos horários das 13h, 14h e 15h, proporcionando às crianças uma experiência lúdica, criativa e repleta de afeto. Com vagas limitadas, as inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela plataforma Sympla. >