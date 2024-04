VEJA VALORES

Fieb abre inscrições para curso de formação de jovens lideranças da indústria

Com o objetivo de fomentar o desenvolvimento de novos líderes para a indústria, a Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) está com inscrições abertas para o III Ciclo de Formação de Jovens Lideranças da Indústria. As vagas são limitadas, e a aula inaugural está programada para ocorrer no dia 23/04, às 17h, na sede da Fieb.