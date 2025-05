ALERTA

Após ataques de piranhas, prefeitura de cidade baiana anuncia medidas de proteção

Placas avisando banhistas dos riscos serão instaladas no local

Maysa Polcri

Publicado em 27 de maio de 2025 às 14:43

Rede foi instalada depois que criança foi vítima de ataque Crédito: Prefeitura Jequié/Divulgação

A prefeitura de Jequié, no centro sul baiano, anunciou a instalação de uma rede de proteção na Prainha do Lomanto para prevenir novos ataques de piranhas no local. Banhistas que visitaram o lago contaram ao CORREIO que foram mordidos pelos animais na água, mesmo dentro da área indicada para banho. Uma denúncia chegou a ser feita ao Ministério Público da Bahia (MP-BA). >

O sistema de proteção contra piranhas foi estabelecido por um comitê técnico criado pela gestão municipal para tratar sobre as ocorrências. A Prainha do Lomanto foi inaugurada em 1990 e requalificada no ano passado. Diante do aumento do fluxo de visitantes, diferentes registros de ataques foram identificados. Uma das vítimas é uma criança de 6 anos, que perdeu parte do dedo durante visita ao espaço em maio deste ano. >

Já havia uma área reservada para banhistas, delimitada por bóias. A partir de agora, o local será protegido por uma rede de contenção que possui 150 metros de comprimento e 9 metros de altura. O material utilizado é uma malha de multifilamento de poliamida, material reconhecido por sua alta resistência e durabilidade em ambientes aquáticos. >

"Uma das principais vantagens desse tipo de barreira é que, apesar de sua eficácia contra as piranhas, ela permite a circulação adequada da água e não interfere na vida de outras espécies de peixes, mantendo o equilíbrio ecológico do ambiente", diz a prefeitura, em nota. >

Foi anunciada ainda a implantação de placas de advertência, com indicação da área de banho. A prefeitura afirma que segue com o monitoramento constante do ambiente aquático e com avaliação sobre o comportamento das piranhas na região. "Essas ações complementares são fundamentais para a eficácia da estratégia de prevenção, permitindo ajustes e melhorias contínuas no sistema de proteção", pontua. >

A prefeitura afirma que os animais são atraídos por restos de alimentos deixados no local. Por isso, pede que os frequentadores evitem deixar vestígios durante e após o passeio. A Prainha foi reinaugurada em outubro do ano passado e ganhou novos equipamentos de lazer como quiosques, quadras e marina para receber embarcações. >

Denúncias

O Ministério Público foi acionado sobre a situação depois que um menino de 6 anos foi atacado pelos animais no dia 11 de maio, durante uma comemoração de Dia das Mães. Otávio Joaquim perdeu parte do dedo indicador quando foi mordido por piranhas. O tio do menino, Ivan Bezerra, contou que o ataque foi rápido. >

"As crianças iam ficar na beirada justamente pelo tamanho, mas não deu nem tempo. No momento em que Otávio colocou as mãos na água, já foi atacado. Foi coisa de segundos", disse. Segundo ele, não havia placas informando o risco de ataques. O menino estava na área reservada para banhistas. >