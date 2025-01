SUSTO

Ataques de piranhas assustam banhistas em cidade baiana: 'Senti uma mordida no pé'

Prefeitura criou comitê para debater o tema

A recém reformada Prainha de Lomanto, em Jequié, tem dado o que falar entre os moradores da cidade do centro-sul baiano. Relatos de banhistas sobre ataques de piranhas no local se acumulam nas redes sociais e assustam os visitantes. Para discutir o problema e elaborar soluções, a prefeitura criou um comitê técnico.

Gabriela Oliveira Quadros, de 24 anos, estava animada quando foi conhecer o espaço, no dia 30 de dezembro. O que era para ser um passeio divertido, no entanto, acabou se tornando um trauma. Ela estava na água com amigos quando foi surpreendida por um ataque de piranhas.

"Senti uma mordida no dedo do pé e, logo em seguida, no dedo da mão. Saí correndo, gritando de susto e com o sangue escorrendo. As pessoas que estavam perto também ficaram assustadas e saíram da água", relata a jovem. Gabriela conta que estava na área reservada para banhistas, demarcada com boias, quando foi mordida pelos peixes carnívoros de água doce.

A Prainha de Lomanto fica localizada a 26 quilômetros do centro da cidade, no povoado da Barragem da Pedra, e foi inaugurada como espaço de lazer em 1990, pelo então prefeito Antônio Lomanto Júnior. Em outubro do ano passado, a prefeitura entregou a primeira etapa da revitalização.

Foram construídas quadras poliesportivas de areia, quiosques, mirante e marina para estacionamento de lanchas. Apesar do incremento da estrutura, os relatos de ataques de piranhas tem assustado moradores, como conta Gabriela. "As pessoas agora estão comentando bastante, e vários outros ataques mais graves estão surgindo", conta a jovem, que teve ferimentos nos pés e mãos.

A Prainha de Lomanto é formada por espelho d'água com mais de 70 quilômetros de extensão. O espaço é utilizado para navegação, atividades recreativas e pesca. O acesso se dá pela via que passa pelo Mirante da Sereia ou pela BR-116, rodovia da Barragem da Pedra, cujo trajeto é menor. A entrada é gratuita.

Após os registros de ataques, a prefeitura de Jequié criou um comitê técnico para abordar o assunto. Segundo a gestão municipal, o grupo está avaliando o ambiente aquático e desenvolvendo estratégias preventivas para garantir a segurança dos banhistas.

"Entre as ações planejadas estão o monitoramento constante da área e a realização de estudos sobre o comportamento dessas espécies naquele local, com o objetivo de coibir que isso aconteça", disse a prefeitura, em nota. A gestão pede ainda para que os frequentadores não descartem alimentos na área de uso dos banhistas, o que pode atrair os animais.

"Os banhistas devem respeitar os limites da área demarcada com boias, que foram cuidadosamente definidos para maior proteção de todos", completa. Veja o posicionamento completo abaixo. A prefeitura não informou quantos ataques foram registrados na Prainha de Lomanto desde a revitalização.

Enquanto as medidas não são colocadas em prática, parte da população evita o local. "Não pretendo voltar. Fiquei traumatizada", diz Gabriela, que foi atacada em dezembro.

As piranhas podem atacar os seres humanos ao se sentirem ameaçadas. Os animais são atraídos por restos de alimentos na água.. Para evitar ataques, é recomendado manter distância segura das piranhas, não descartar resíduos de alimentos e remover vegetação submersa que possa servir de abrigo para os animais.

"Diante do surgimento de ataques de piranhas registrados no entorno da Prainha de Lomanto, a Prefeitura de Jequié criou um comitê técnico para abordar a situação com brevidade. O grupo, composto por representantes da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente e da Secretaria de Infraestrutura, está avaliando o ambiente aquático e desenvolvendo estratégias preventivas para garantir a segurança dos banhistas.

Entre as ações planejadas estão o monitoramento constante da área e a realização de estudos sobre o comportamento dessas espécies naquele local, com o objetivo de coibir que isso aconteça.

A Prefeitura reforça a importância da colaboração dos frequentadores para minimizar os riscos. É fundamental que resíduos de alimentos não sejam descartados na área de uso dos banhistas, pois podem atrair esses peixes. Além disso, os banhistas devem respeitar os limites da área demarcada com boias, que foram cuidadosamente definidos para maior proteção de todos.