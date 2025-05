RISCO

Criança é atacada por piranhas e perde parte do dedo na Bahia: 'Muito sangue'

Maysa Polcri

Publicado em 13 de maio de 2025 às 10:22

Otávio Joaquim está sendo tratado com antibióticos Crédito: Acervo pessoal

O que era para ser um passeio de Dia das Mães, no último domingo (11), transformou-se em momentos de aflição para uma família em Jequié, no centro-sul baiano. O pequeno Otávio Joaquim, de 6 anos, foi atacado por piranhas e perdeu parte do dedo indicador enquanto tomava banho na Prainha de Lomanto, espaço de lazer requalificado em outubro do ano passado. Casos desse tipo já haviam sido registrados. >

O grupo de amigos e familiares decidiu conhecer a área de lazer após o almoço de domingo. Otávio entrou na água com outras quatro crianças. O ataque foi rápido. "As crianças iam ficar na beirada justamente pelo tamanho, mas não deu nem tempo. No momento em que Otávio colocou as mãos na água, já foi atacado. Foi coisa de segundos", relata Ivan Bezerra, tio do menino. >

"Quando vimos nosso primo subindo com o Otávio no colo já sabíamos do que se tratava. Foi uma correria até o hospital porque era muito sangue e não tínhamos noção da gravidade", completa Ivan, que levou o sobrinho até o Hospital Geral Prado Valadares. Lá, o menino foi atendido e recebeu um curativo no dedo. Otávio está sendo tratado com antibióticos e, segundo os médicos, a pele vai se regenerar. >

Após o episódio, Ivan Bezerra denunciou o caso ao Ministério Público da Bahia (MP-BA). Não é a primeira vez que um ataque é registrado na Prainha de Lomanto. "No hospital, os profissionais de saúde disseram que esse tipo de situação é recorrente. Na semana anterior, o filho de uma das enfermeiras também foi atacado, só que no pé", conta o tio de Otávio. A prefeitura informou que monitora a área e que vai instalar nova proteção para evitar ataques. >

Prainha de Lomanto foi reinaugurada no ano passado Crédito: Divulgação

A família afirma que não há sinalizações de perigo no equipamento e cobra a instalação de placas ao redor da margem do lago com informações sobre a presença de piranhas. Existe, no entanto, uma área delimitada por redes para banho - local onde Otávio estava quando foi atacado. >

"Existe uma falsa sensação de segurança. Se o equipamento não funciona, é preciso retirar a 'falsa' área de banho e dizer que não é permitido se banhar devido ao risco de ataque. Assim, quem entrar na água, estará ciente do perigo", diz Ivan Bezerra. O Ministério Público foi procurado, mas não informou, até esta publicação, se acompanha as denúncias. >

A Prainha de Lomanto fica localizada a 26 quilômetros do centro da cidade, no povoado da Barragem da Pedra, e foi inaugurada como espaço de lazer em 1990, pelo então prefeito Antônio Lomanto Júnior. >

Ataques são comuns

O espaço foi reinaugurado pela prefeitura e ganhou novos equipamentos de lazer como quiosques, quadras e marina para receber embarcações em outubro do ano passado. Os ataques de piranha não são novidade. Em janeiro deste ano, uma matéria do CORREIO revelou que banhistas se sentiam inseguros após relatos de moradores. >

Uma das vítimas foi Gabriela Oliveira Quadros, de 24 anos, que foi mordida por piranhas em um dos pés e uma das mãos. "Senti uma mordida no dedo do pé e, logo em seguida, no dedo da mão. Saí correndo, gritando de susto e com o sangue escorrendo. As pessoas que estavam perto também ficaram assustadas e saíram da água", contou a jovem. Assim como o pequeno Otávio, Gabriela também estava na área reservada para banhistas. >

No início deste ano, a prefeitura de Jequié criou um comitê técnico para monitorar os casos e estabelecer medidas de prevenção. Segundo o órgão, as piranhas são atraídas por restos de alimentos deixados no local pelos banhistas. A prefeitura anunciou novas medidas após o registro de casos recentes. Uma rede metálica será instalada ao redor da área de banho. "Os limites estabelecidos com boias devem ser rigorosamente respeitados, pois foram definidos com base em critérios técnicos para oferecer maior proteção à população", diz. >

As piranhas podem atacar os seres humanos ao se sentirem ameaçadas. Para evitar acidentes, é recomendado manter distância segura dos animais, não descartar resíduos de alimentos e remover vegetação submersa que possa servir de abrigo para as piranhas. >

Posicionamento da prefeitura de Jequié sobre os ataques

"Diante de novos registros de ataques de piranhas, nas imediações da Prainha de Lomanto, a Prefeitura de Jequié já vem tomando algumas atitudes, como o constante monitoramento da área e, como parte das ações emergenciais, o município adquiriu uma rede metalizada que será instalada ao redor da área de banho, com o objetivo de impedir o acesso dessa espécie de peixe à zona destinada aos banhistas.>

Além das iniciativas estruturais, a Prefeitura reforça a importância da colaboração dos frequentadores para garantir a segurança de todos. É fundamental que resíduos de alimentos não sejam descartados na área de banho, já que isso pode atrair peixes como as piranhas. Os limites estabelecidos com boias devem ser rigorosamente respeitados, pois foram definidos com base em critérios técnicos para oferecer maior proteção à população.>