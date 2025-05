POLÍTICA

Wagner e Rui alimentam tensão e ameaçam unidade do grupo político

Declaração dos dois ex-governadores ameaça diretamente o projeto de reeleição de Angelo Coronel

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o senador Jaques Wagner, ambos do PT, reacenderam a tensão na base aliada ao confirmarem, nesta segunda-feira (26), que pretendem disputar as duas vagas ao Senado nas eleições de 2026. A declaração pública dos dois ex-governadores ameaça diretamente o projeto de reeleição do senador Angelo Coronel (PSD) e coloca em xeque, mais uma vez, a unidade da frente governista na Bahia. >