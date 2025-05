COLUNA RODRIGO DANIEL SIVLA

Primeiro ano do governo Jerônimo foi mais violento que início da gestão Rui Costa

O primeiro ano do governo de Jerônimo Rodrigues (PT) na Bahia registrou mais violência do que o início da gestão do seu antecessor, Rui Costa (PT). Os dados são do Atlas da Violência 2024, divulgado nesta semana pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). >