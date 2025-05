POLÍTICA

Após ruptura de Bruno Reis com PDT, Ana Paula Matos deve migrar para outro partido

Sigla formou aliança com governador Jerônimo Rodrigues em abril deste ano

Após o rompimento com o PDT, o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), confirmou a migração da vice-prefeita Ana Paula Matos para outro partido. A declaração foi feita pelo gestor municipal na manhã desta terça-feira (27), durante coletiva à imprensa na prefeitura. >

"A qualquer tempo (a migração deve ocorrer). No momento certo nós vamos tomar a decisão e em qual partido a vice-prefeita deverá se filiar. É uma decisão dela, cabe à ela essa decisão", disse o prefeito. >

O União Brasil é o favorito entre as opções da vice-prefeita. "Quero dizer que o União Brasil está de portas abertas para recebê-la pelo grande quadro público que é pelo tanto que ela contribuir na nossa gestão e pelo que ainda pode contribuir pela nossa cidade", pontuou Bruno. >

A ruptura com o PDT foi confirmada pelo prefeito em abril deste ano. No dia 30 do mesmo mês, o presidente estadual da sigla, o deputado federal Félix Mendonça Júnior, e o governador Jerônimo Rodrigues (PT) formalizaram uma aliança política.>