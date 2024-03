VEJA VALORES

Fiesta Park retorna a Salvador em novo endereço

O parque traz brinquedos para todas as idades. Para os maiores, há opções como o Xtreme, Montanha-Russa de looping, Over The Top, Bate-Bate, Roda Gigante, Jumbo e Happy Mountain. E para as crianças pequenas o Playground, Bate-Bate infantil, Carruagem, Motos Ninja, Fusquinha, entre outros.