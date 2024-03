SAÍDA DA CIDADE

Fila do ferry-boat em Salvador tem espera de quatro horas

A fila do ferry-boat tem uma espera acima de quatro horas, nesta quinta-feira (28), para que sai de Salvador em direção à Ilha de Itaparica. Estão operando quatro ferries: Zumbi dos Palmares, Maria Bethânia, Anna Nery e Pinheiro.

Por causa do feriado da Semana Santa, estão disponíveis até terça-feira (2) 700 horas extras do serviço Hora Marcada, distribuídas entre os dois terminais, São Joaquim e Bom Despacho.

A expectativa para este feriado é um fluxo 5% maior do que no ano passado, quando foram registradas 94 mil pessoas 14 mil veículos transportados no período.