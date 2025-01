SUL DA BAHIA

Filho de 12 anos é baleado na cabeça após ex-companheiro tentar matar mãe

Na ocasião, outro homem, também ex-companheiro da mãe do garoto, foi baleado no pescoço

Vitor Rocha

Publicado em 6 de janeiro de 2025 às 21:15

Juciel Rocha foi preso em flagrante Crédito: Reprodução: TV Santa Cruz

Uma criança de 12 anos foi baleada na cabeça durante uma tentativa de feminicídio de um ex-companheiro de sua mãe, conforme apuração da TV Santa Cruz. O caso ocorreu na madrugada de domingo (5), em Ibirapuã, no extremo sul da Bahia. Na ocasião, outro homem, ex-companheiro da mãe do garoto, foi baleado no pescoço.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito, Juciel Rocha, não aceitava o término do relacionamento com Beatriz Carnal, ocorrido há cerca de três semanas. Em estado de embriaguez, ele agrediu a ex-companheira, levando ela a buscar abrigo na casa de outro ex-parceiro, Orlando Nascimento, junto com o filho. Juciel seguiu a mulher até o local e, ao ser impedido de entrar, disparou pela janela da residência, ferindo a criança e Orlando.