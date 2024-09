PREVISÃO DO TEMPO

Fim de semana terá céu nublado e chuva isolada em Salvador

Se você está pensando em dar um mergulho nas praias de Salvador deve ficar atento. Segundo a Codesal, a chance é de 40% de chuva neste sábado (28), mas elas serão fracas e isoladas. No domingo (29), o céu fica parcialmente nublado e a possibilidade de chuva diminui para 20%, elas também serão fracas e isoladas e podem vir a qualquer hora do dia. A temperatura vai chegar a 30ºC. Na tarde desta sexta-feira (27), o Inema vai emitir o boletim sobre a qualidade da água das praias.

A recomendação do órgão é evitar o banho de mar em tempo chuvoso. As águas podem estar contaminadas por arraste de diversos detritos, carreados das ruas através das galerias pluviais, podendo causar doenças. Os banhistas devem evitar também contato com a água do mar em locais com manchas de coloração suspeita e é preciso ficar distante da saída de esgotos, desembocadura dos rios urbanos, córregos e canais de drenagem.