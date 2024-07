CULTURA

Fim de semana terá shows de rock no Pelourinho

Evento é uma celebração a esse estilo musical

Da Redação

Publicado em 23 de julho de 2024 às 09:17

Festival será uma homenagem ao rock Crédito: Arquivo CORREIO

O Largo Tereza Batista, no Pelourinho, terá uma programação especial na sexta-feira (26) e no sábado (27). Em comemoração ao Dia Nacional do Rock, celebrado em 13 de julho, a Produtora Panela de Barro montou um Circuito do Rock, com cinco bandas. As apresentações começam às 19h.

Segundo os organizadores, o evento tem por objetivo impulsionar e dar visibilidade às bandas de rock e artistas independentes que circulam na cena baiana, além de promover a interação do público que curte este estilo musical. O circuito foi batizado de “Uma Jornada para Amplificar a Música e a Identidade".

Cinco bandas de rock serão convidadas para a festa, entre elas Clube de Patifes, Exu Overdrive, Retrofoguetes, Igor Gnomo e The Baggios. E para fechar a grade de shows, a Lip Bahia, banda escolhida por votação popular nas redes sociais, também subirá ao palco do circuito. Os ingressos estão sendo vendidos no Sympla a preços populares.

26/07 - Sexta-Feira

DJ Eldo Boss

Lip Bahia

Igor Gnomo

Retrofoguetes

27/07 - Sábado

DJ Eldo Boss

Clube de patifes

Exu Overdrive

The Baggios

Apresentação será no sábado Crédito: Divulgação

Exu Overdrive

A banda soteropolitana de rock, traz em seu DNA a diversidade e a liberdade expressadas em um som forte, contundente e com temas que envolvem questões humanas, sejam em subjetividade ou em aspectos sociais. Formada Jotapê (voz e guitarra), Cadinho Almeida (baixo e vocais), Vitor Charotta (guitarra) e Antenor Cardoso (bateria e vocais) oriunda do centro de Salvador, a Exu Overdrive é embebida em signos que transitam tanto pelo profano, quanto pelo sagrado.

Apresentação no sábado Crédito: Divulgação

The Baggios

Criada em 2004, na cidade de São Cristóvão, em Sergipe, pelo guitarrista Júlio Andrade, completa 20 anos com apresentações viscerais e originalidade nos álbuns. O trio formado pelo guitarrista, Gabriel Perninha, na bateria, e Rafael Ramos, nas teclas, traz timbres clássicos e mescla ritmos do mundo a Riffs Blueseiros com o peso do rock setentista e a pluralidade da música brasileira.

Apresentação será na sexta-feira Crédito: Divulgação

Igor Gnomo

O guitarrista Igor Gnomo apresenta em seu trabalho autoral instrumental a sonoridade Jazz Rock Nordeste, levando para o palco a força da guitarra brasileira em simbiose com o baião, maracatu e as raizes do rock setentista. Ao lado do baterista Thiago Reuel e o baixista André Jumper, Igor Gnomo já passou por diversos festivais, tanto no Brasil, quanto na Argentina (Rio Montreux, Shell Open Air, FIG, Pamba). Ao longo da carreir, lançou três álbuns e e fez participações especiais em shows de Armandinho Macêdo, Gabriel Pensador, Derico e Luiz Carlini. Gnomo traz para o palco do Circuito do Rock o show “Formiga Preta” título do álbum lançado em 2021 que, além das autorais, transita por releituras de Chico Science, Hermeto Pascoal e Dominguinhos.

Apresentação será na sexta-feira Crédito: Divulgação

Retrofoguetes

Conhecidos em todo o Brasil como um dos mais virtuosos e conceituados grupos de música instrumental do cenário independente, a Retrofoguetes surgiu em Salvador, em 2002, da dissolução da Dead Billies. Seus temas misturam elementos da surf music, rock de garagem, mambo, new wave e bossa nova, com uma ambientação no cinema, nos quadrinhos e antigos seriados de tv. O resultado é uma música pop bem humorada e extremamente visual. Em 2003, a banda lançou seu primeiro álbum.

Apresentação será no sábado Crédito: Divulgação

Clube de Patifes

Com quase 26 anos de estrada, o Clube de Patifes é mais que uma banda, é uma família musical que cresceu e evoluiu junto com seus fãs. Desde o primeiro acorde, no Campus da Universidade Estadual de Feira de Santana, em 1998, a banda tem sido um símbolo de resistência e renovação. Hoje, o Clube de Patifes se reinventa mais uma vez, abraçando a “Linha dos Malandros” na sua identidade visual e o “Candomblues” na sua identidade musical. Esta nova fase é marcada pela fusão do Blues, Samba de Terreiro, Samba Rock e Soul, uma homenagem à África diaspórica e à simbologia sagrada do Candomblé.

Apresentação será na sexta-feira Crédito: Divulgação

Lip Bahia