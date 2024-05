Fluxo de veículos é interditado em rua na Pituba

O fluxo de veículos está interditado na Rua das Margaridas, na Pituba, a partir desta quinta-feira (17). O bloqueio, que afeta o trecho entre a Rua das Rosas e a Av. Paulo VI, deve durar cerca de 20 dias, de acordo com a Transalvador.

O bloqueio foi solicitado pela Superintendência de Obras Públicas do Salvador (Sucop), que realiza um serviço de drenagem no local.

Nesse período, os veículos que saem da Rua das Rosas com destino a Av. Paulo VI têm como opção seguir pela Rua das Margaridas, passar pela Rua das Hortências, seguindo no sentido Rua Guillard Muniz, de onde têm acesso à Av. Paulo VI. Já os condutores vindos da Rua das Hortências com destino à Av. Paulo VI devem seguir pela Rua Guillard Muniz, de onde chegam na Av. Paulo VI.