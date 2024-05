DIA DAS MÃES

Mães e filhos fazem filas em restaurantes de shoppings em Salvador

Data comemorativa teve grande fluxo em centros comerciais

Brenda Viana

Publicado em 12 de maio de 2024 às 20:16

Praça de aliementação shopping Crédito: Brenda Viana / CORREIO

Para quem queria fazer algo diferente no Dia das Mães, em Salvador, os shoppings estavam lotados de famílias se reunindo nas praças de alimentação para ter um almoço especial com a matriarca.

Apesar de ter sido quase uma ideia coletiva dos soteropolitanos, muitos ficaram em longas filas, enquanto outros tentavam driblar a muvuca para conseguir matar a fome neste domingo (12), no Shopping da Bahia.

Fila em restaurante de shopping Crédito: Brenda Viana / CORREIO

Holanice Silva dos Santos escolheu o lugar do almoço especial pelo tamanho da fila. A mulher, que tem 58 anos, foi 'proibida' de estar em fogão nesse dia especial.

"Esses três [filhos] me trouxeram para almoçar e, como geralmente todo mundo faz comida em casa, eles se reuniram para comer fora. É um dia diferente para me tirar da cozinha, né? Mas está sendo maravilhoso, gostoso demais reunir. E já ganhei presente de todos", brincou. As filhas, Viviane Santos e Taiane Santos fizeram o gosto da mãe dando bolsa, calças e kit de perfumaria.

Holanice Silva e família Crédito: Brenda Viana / CORREIO

As lojas do ramo tiveram um aumento significativo neste domingo. Perfumes, kits com hidratantes e sabonetes, além de maquiagens em promoção, estavam entre os mais vendidos.

Mas há aqueles que não tinham dinheiro para comprar presente e colocaram na conta da mãe o almoço do dia. Manuele Borges, de 25 anos, brincou que estava desempregada, mas no Dia das Mães, a mainha dela, Laís Borges, não poderia ficar dentro de casa.

"Eu não sou lá aquelas coisas de ser boa filha, não. Mas eu me esforço um pouquinho. Como não tinha dinheiro para presente, desemprego aqui está babado, então viemos almoçar na conta dela", disse rindo. "É mole um coisa dessa?", comentou a mãe se divertindo com a filha.

Manuele Borges e mãe Crédito: Brenda Viana / CORREIO

Com as duas, estavam Ingrid Carolina, 13, e Lady Borges, professora de inglês, também mãe solo, assim como Laís, que criou a filha sozinha. Como a adolescente ainda não trabalha, o Dia das Mães foi do próprio bolso, mas ela disse estar feliz por ser mãe de uma menina que a enche de orgulho.

"É difícil cuidar de uma menina sozinha, principalmente com tudo ficando caro e uma adolescente começando a descobrir a vida. Mas ter um dia inteiro para ficar com ela, almoçar fora, curtir a companhia da minha menina, não tem preço. É uma benção", elogiou.

Lady Borges e Ingrid Crédito: Brenda Viana / CORREIO

Ana Caroline Mendonça, de 26 anos, contou que a mãe, Gileide Mendonça, de 52 anos, engravidou aos 45 e ela, um ano depois, também engravidou. No shopping, a família estava reunida para almoçar. A auxiliar de professora contou que o irmão, Enzo, de 6 anos, é melhor amigo da filha dela, a pequena Ana Luísa, de 5.

"Viemos fazer algo diferente porque sempre almoçamos juntas em casa e decidimos fazer essa reunião para comer juntas. E esses dois [as crianças] amam quando estão juntos", disse Ana Caroline. "Eu estou feliz, realizada, sou mãe duas vezes, dessa menina de 26 anos e 20 anos depois, agora com meu filho, almoçando nessa data especial", comemorou Gileide.