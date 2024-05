DE ÚLTIMA HORA

Filhos deixam para os '45 do segundo tempo' presentes das mães

Primogênitos levaram as mães para escolher os presentes

Brenda Viana

Publicado em 12 de maio de 2024 às 18:29

Mães ganham presente no Dia das Mães Crédito: Brenda Viana / CORREIO

A vida corrida com faculdade, trabalho e vida pessoal acarretou em shoppings lotados de filhos procurando presentes de última hora para as mães neste domingo (12).

Em uma das épocas mais lucrativas para o comércio, muitos primogênitos decidiram levar as mainhas para escolher o presente aos "45 do segundo tempo". Esse foi o caso de Brenda Andrade, de 26 anos. A jovem levou a mãe, Glácia Andrade, 45, para procurar o presente no Shopping da Bahia porque não estava conseguindo escolher o que presentear.

"Hoje ela pediu um shot matinal para desinflamar. Depois vamos olhar em outras lojas, porque eu prefiro dar alguma coisa que ela vai gostar do que eu escolher e ela não se sentir bem. Pensei em dar um livro, mas ela é muito exigente, então não iria aceitar apenas um, né?", brincou.

Brenda Andrade e Glácia Andrade Crédito: Brenda Viana / CORREIO

Enquanto a cada ano os filhos procuram economizar na lembrancinha, a exigência das mães parece ficar cada vez mais alta. Dona Maria Elzi, de 73 anos, criou dois filhos sozinha e mandou indireta durante a entrevista à reportagem: "Eu quero é joias, brincos de ouro, colares, minha filha. Criei eles sozinha, agora quero desfrutar".

A neta, Rafaela Ives, 19, riu com a resposta da avó, mas reforçou que a levou para o centro comercial para que ela pudesse escolher seus presentes. Enquanto isso, a filha, de dona Maria, Ana Paula de Jesus, lembrou à mãe que ela já enviou o Pix de presente. "Ela disse que queria dinheiro e eu tive que passar porque pense numa mulher exigente para ganhar presente. Aqui [na cesta de compras] é só lembrancinhas mesmo".

Dona Maria Elzi, Rafaela e Ana Paula Crédito: Brenda Viana / CORREIO

Mesmo com a variedade de presentes, como já noticiado no CORREIO*, também há aqueles filhos que juntam o dinheirinho suado para comprar uma lembrancinha.

O pequeno Ricardo, de 8 anos, acordou a mãe com uma cartinha e, em seguida, levou Fernanda Brandão para comprar um chocolate. "Só comprei isso mesmo", disse o menino. A bancária, em contrapartida, comentou que o filho já tem educação financeira, guarda a mesada em uma conta própria para coisas pessoais e momentos como presente para a mãe.

Ricardo Brandão e Fernanda Brandão Crédito: Brenda Viana / CORREIO

Enquanto alguns filhos estavam no shopping para comprar presentes de última hora, a pedagoga Miri Geane precisou comprar outro presente para a mãe, Jerusa, de 65 anos, porque o primeiro presente teve um atraso devido aos problemas logísticos envolvendo as enchentes do Rio Grande do Sul.

"Eu comprei e, para entregar, teve um atraso devido à causa nobre dos Correios na região sul, entregando os mantimentos para a população. Aí, resolvi trazer ela para comprar coisinhas que ela queria, como quadro, lençol, tudo o que ela teve vontade de levar".

Miri Geane e família Crédito: Brenda Viana / CORREIO

Para chamar a atenção dos clientes, as lojas investiram na decoração especial das vitrines, das prateleiras, sem falar dos descontos que as mães merecem.