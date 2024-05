AINDA DÁ TEMPO

Deixou para o último minuto? Confira dicas de presentes para o Dia das Mães

Com a data comemorativa mais próxima, filhos buscam o presente perfeito

Yasmin Oliveira

Publicado em 11 de maio de 2024 às 06:20

Ainda dá tempo de conseguir um presente para o Dia das Mães Crédito: Divulgação

Com a chegada do segundo domingo de maio, a busca pelo presente perfeito começa a ficar mais difícil. Quando se deixa para o último minuto, é complicado escolher aquilo que vai combinar perfeitamente com a sua mãe.

Quem deixou para o último minuto ainda tem chance de encontrar o presente para a sua mãe e exatamente por isso que o CORREIO fez uma seleção de dicas para ajudar os filhos e filhas nesta data tão especial.

O Grupo Empório separou uma série de opções e sugestões de kits para o Dia das Mães. Seja de balões, flores, fitas, nomes e mensagens impressas na hora, a sua mãe irá se sentir especial.

Entre as sugestões, estão porta-retratos especiais; mix de arranjos florais; balões diferenciados; Kit Essência, com aromatizador de ambiente e sabonete líquido: Kit Celebration, com espumante e taça personalizada; além de objetos de decoração em cristal, argila e fibras naturais.

As lojas ficam no Shopping Barra e os kits podem ser modificados pelos clientes Crédito: Divulgação

As lojas da Kopenhagen no Shopping Paralela, Parque Shopping Bahia, Aeroporto de Salvador e Madison Plaza (Pituba) estão com opções deliciosas de chocolates para as mães que preferem receber um docinho na data especial.

Os chocolates estão nas lojas do Shopping Paralela, Parque Shopping Bahia, Aeroporto de Salvador e Madison Plaza (Pituba) Crédito: Divulgação

As famosas Línguas de Gato, com chocolate ao leite extra cremoso e chocolate branco estão saindo por R$ 82,90. Enquanto o Coração Black & White, feito de ½ coração de chocolate ao leite e ½ coração de chocolate branco está por R$ 69,90.

A loja O Boticário do Center Lapa estão com kits da linha Bem-estar a partir de R$ 79,99.

Os kits começam a partir de R$ 79,99 Crédito: Divulgação

Para as mães viciadas em perfume, a loja Palato Especiarias na Ferreira Costa Paralela está com opções de cheiros maravilhosos para o Dia das Mães. Entre eles, o perfume pronto de 120ml inspirado no J'Adore está saindo por R$ 73,90.

O perfume inspirado no J'Adore está saindo por R$ 73,90 Crédito: Divulgação

No Shopping da Bahia é possível encontrar opções para as mães na loja Garage, onde brincos estão saindo por R$ 69,99.

A loja fica no Shopping da Bahia Crédito: Divulgação

Enquanto os filhos que estão mais próximos do Shopping Barra podem procurar pela Arte em Papel, onde encontrarão uma taça de vidro com estampa personalizada para as mães de 430ml por R$ 39,00.

Com opções de estampas, a loja fica no Shopping Barra Crédito: Divulgação

Um bom café, como o 3 Corações Gourmet, e uma linda xícara Alleanza de cerâmica, vão tornar o dia das mamães mais saboroso. Xícara Alleanza cerâmica com pires por R$26,90 e café 3 Corações Gourmet por R$ 16,35 no GBarbosa.

O GBarbosa está com diversas opções de presentes para as mães mais caseiras Crédito: Divulgação

Na região de Camaçari, o Shopping Boulevard Camaçari está com diversas opções para os filhos que estão procurando os presentes de última hora. A loja Affiore está com opções de semijoias, desde colares a brincos e pulseiras, a partir de R$ 29,99.

Colares e pulseiras também estão com valores entre R$ 69,99 e R$ 79,99 Crédito: Divulgação

Todavia, a Avatim está com um kit de hidratante e gel de banho por R$ 59, se você preferir deixar sua mãe cheirosa no Dia das Mães.

Com diversas fragrâncias, o kit está saindo por R$ 59 Crédito: Divulgação

No Shopping Itaigara, O Boticário está com perfumes na promoção. O Combo Nativa Spa Ameixa com body splash e sabonete está saindo por R$ 99,80.

O kit vem com um body splash e um sabonete Crédito: Divulgação

Para as mais vaidosas, o kit de maquiagem com paleta de sombras, conjunto de pincéis, gloss e máscara de cílios está saindo por R$95,00 no quiosque Moça do Batom do Parque Shopping Bahia.

O kit de maquiagem pode ser encontrado no Parque Shopping Crédito: Divulgação

E na loja Flora Pura, uma máscara facial está saindo por R$55,00.

Para aquelas que amam se cuidar Crédito: Divulgação

A loja Natura do Shopping Paralela está com um kit da Linha Todo Dia Avelã e Cassis por R$ 57,40.

O kit com sabonetes, perfume e hidratantes está saindo por R$ 57,40 Crédito: Divulgação

Para aquelas mães que amam chocolate, a Lindt do Salvador Shopping está com chocolates em promoção. O Cornet ao leite de 200g saiu de R$125,80 para R$ 94,35.

Chocolates estão entre as opções de presentes no Salvador Shopping Crédito: Divulgação

Na Fototica do Shopping Piedade, diversas armações entraram em promoção para o dia das mães. O óculos de sol da Unofficial saiu de de R$ 179 para R$ 100.

Outras armações também estão na promoção na loja Crédito: Divulgação

No Ferreira Costa da Paralela, um arranjo de orquídea está por R$ 59,90.

As flores estão entre os presentes buscados para o Dia das Mães Crédito: Divulgação

No Salvador Norte Shopping, a loja L’Acqua Di Fiori promete deixar sua mãe extremamente cheirosa com o perfume Fleur, que está saindo R$ 89,80.

A loja fica localizada no Salvador Norte Shopping Crédito: Divulgação

Na Livraria LDM do Shopping Paseo, os livros 'Mulheres perfeitas' e 'Para Minha Mãe' estão saindo por R$ 50,00 reais cada.

Para as mães que amam livros, a LDM está cheia de opções Crédito: Divulgação

Na loja Avatim do Shopping Bela Vista, o kit Amêndoas Muru Muru & Patuá está saindo por R$ 63,00 e inclui necessaire, hidratante, condicionar, gel de banho e xampu

O kit vem com uma nécessaire, um hidratante, um xampu, um gel de banho e um condicionador Crédito: Divulgação