ENFERMAGEM

Formandos da Unifacs relatam falta de estágio e temem atraso na conclusão do curso

Universidade diz estar em processo de contratação para um novo orientador

Elaine Sanoli

Publicado em 26 de setembro de 2024 às 15:53

Unifacs - Campus Prof. Barros (Av. Paralela) Crédito: Google Street View

O sonho de chegar à tão esperada formatura, que já estava próximo, parece estar se distanciando dos estudantes do último período de enfermagem da Universidade Salvador (Unifacs) - Campus Prof. Barros. Desde o início do semestre, no começo do mês de setembro, os alunos, que continuam pagando suas mensalidades, seguem sem aulas da disciplina Estágio II.

O caso é denunciado por uma estudante que preferiu não se identificar. A jovem conta que no processo de matrícula tudo correu bem, mas no momento de receber os informes com local, horário, nome do professor responsável e quando seriam iniciadas as práticas, alguns dos estudantes ficaram 'a ver navios'.

Segundo a estudante, ao ser procurado, o núcleo responsável teria afirmado que os alunos não contemplados pelo início das atividades haviam se matriculado tardiamente. "Não justifica, porque independente de ter sido tardia, ninguém se matriculou fora do prazo. Se o aluno foi matriculado, é porque ainda estava no prazo, então eles têm por obrigação ofertar para os alunos o que precisa ser cursado", argumentou a universitária.

Uma segunda justificativa foi dada aos alunos: a professora responsável pela supervisão precisou ser afastada, o que abriu um processo para contratação de um substituto. Em um e-mail, o Núcleo de Estágio de Saúde informou o afastamento, mas não deu prazo para que os alunos iniciassem a matéria.

Núcleo de Estágio justificou que o atraso com o afastamento da professor responsável Crédito: Acervo pessoal

Com o atraso e falta de previsão de início das atividades da matéria, os estudantes temem o adiamento da conclusão do curso. "Eu sou formanda esse ano, último semestre, já prestes a acabar o curso, tendo um problema desse tamanho, que pode até prolongar o período. Isso mexe com o psicológico, com tudo", desabafou a estudante, que depende da formação para formalizar o seu primeiro emprego na área. "Eu trabalho dentro da área hospitalar já. Eles têm planos de me contratar, só estão esperando eu me formar", afirmou.

Além da questão do tempo, os estudantes vivem ainda a incerteza sobre as mensalidades. "Não sei como funcionaria, porque eles disseram que vamos ter que fazer estágio até fevereiro. Se for assim, acredito que eles vão querer cobrar esses meses", avaliou.

O CORREIO procurou a Unifacs para esclarecer a razão do atraso no início das aulas, quantidade exata de alunos afetados, possíveis prazos para normalização da situação, mas não houve retorno. O espaço segue aberto para posicionamentos.

Último comunicado

Em um último comunicado direcionado aos estudantes, na terça-feira (17), a instituição disse ter recebido um volume inesperado de estudantes e, para suprir a demanda, foi iniciado o processo de contratação para um novo professor supervisor, mas não deu estimativa de prazo.

"Desde que recebemos a previsão do número de alunos para o Estágio 2 de Enfermagem, que foi superior ao do semestre anterior, iniciamos o processo de contratação de novos preceptores para atender à demanda. Informamos que, das 5 vagas necessárias, 4 já foram preenchidas, e a 5 já está com candidatos inscritos em tramitação de contratação. Estamos na fase de organização dos documentos para envio aos campos de estágio e na estruturação das escalas de trabalho.

Conforme estabelece a legislação vigente, a instituição tem o dever de assegurar a contratação de preceptores qualificados, e estamos empenhados em garantir que o processo seja concluído o mais rápido possível. O preenchimento da última vaga está em andamento, e estamos buscando finalizar a contratação com a maior brevidade possível", informou.