Fortuna de bilionários baianos é maior que o PIB de quatro países

As riquezas dos empresários, quando somadas, chegam a R$ 3,23 bilhões

Vitor Rocha

Publicado em 29 de agosto de 2024 às 05:15

No levantamento da Forbes, José Caetano ocupa a 194ª posição, com uma fortuna estimada em R$ 1,66 bilhões, enquanto Carlos Nascimento possui R$ 1,57 bilhões Crédito: Shutterstock/Reprodução

Os bilionários José Caetano de Paula Lacerda e Carlos Nascimento Pedreira Filho apareceram na lista da revista Forbes, divulgada na terça-feira (27), que apresenta as 240 pessoas mais ricas do Brasil. Sócios do grupo GPS, os empresários possuem fortunas que, juntas, somam R$ 3,23 bilhões e são maiores que o Produto Interno Bruto (PIB) de quatro países.

De acordo com o levantamento da Forbes, José Caetano ocupa a 194ª posição, com uma fortuna estimada em R$ 1,66 bilhões, enquanto Carlos Nascimento possui R$ 1,57 bilhões.

Para efeito de comparação, o Fundo Monetário Internacional (FMI) aponta que os empresários possuem uma fortuna superior ao PIB de quatro nações: Tuvalu (R$ 343,2 milhões), Palau (R$ 1,4 bilhões), Kiribati (R$ 1,54 bilhões) e Ilhas Marshall (R$ 1,57 bilhões). Juntas, as riquezas se equiparam ao PIB de São Tomé e Príncipe (R$ 3,32 bilhões), localizado na África Central.

Apesar da enorme renda disposta em apenas duas pessoas, o economista Antonio Carvalho avalia que a atuação do Grupo GPS tem mais elementos prós do que contras, quando se considera o impacto na economia local. "O GPS é uma companhia com muitos clientes, 54 empresas, mais de 150 mil colaboradores e 75% de avaliação no Not Promotor Score, que é um sistema de avaliação para a empresa. Não pode ser considerado negativo, pois gera uma movimentação financeira em diversos setores, gera muitos empregos. Esta alta concentração está dispersa em muitas pessoas", afirma.

Carvalho ainda oferece sua perspectiva do que seria uma renda maléfica para a economia. "Uma alta concentração é realmente negativa quando ela está imobilizada. Por exemplo, coleções de obras de arte, joias ou patrimônios que movimentam muito pouco, geram poucos empregos", declara.

Com uma postura distinta, o economista Arthur Souza destaca que o grupo integra um oligopólio e é agressivo contra empreendimentos menores. "Desde 2010, a GPS comprou várias empresas, a maioria familiares e de pequeno e médio porte. Com a força do capital, a concorrência é desleal", diz. Segundo ele, os empresários pequenos sofrem com a falta de políticas públicas voltadas para o setor. Entre as medidas que poderiam minimizar o impacto negativo dessa prática de mercado, o economista sugere medidas como a priorização das pequenas e médias empresa na contratação de serviços e produtos para órgãos públicos, treinamento empresarial, disponibilização de créditos e acesso a informações que beneficiem estas empresas menores.

A lista de bilionários brasileiros segue os critérios da Forbes norte-americana, que utiliza a participação em empresas listadas em bolsas de valores como principal fonte de informação. Para o ranking, é considerado o local de nascimento, e não o de moradia.

TRAJETÓRIA E EMPRESA

Casado com Solange Montenegro e pai de três filhas, José Caetano é o maior acionista individual do Grupo GPS. O empresário também é sócio da JCS Business Partners Ltda, empresa-holding da sua família, e tem passagem como executivo da Odebrecht. Com 67 anos, o baiano acumula mais de 35 anos de experiência no setor empresarial e, desde 2012, tem se dedicado a iniciativas filantrópicas nas áreas de educação e segurança.

Carlos Nascimento, por sua vez, é sócio-fundador do Grupo GPS e, juntamente com sua família, detém a segunda maior participação na empresa. Assim como José, o baiano de 40 anos já atuou como executivo na Odebrecht. Desde 2021, quando o GPS entrou na B3, bolsa de valores do mercado de capitais brasileiros, ambos os empresários aparecem anualmente nas listas da Forbes.

O Grupo GPS começou na cidade de Salvador, em 1962, com a fundação da Predial Limpeza e Higienização. Depois, em 1988, a companhia ampliou seu campo de atuação com a criação da GPS Serviços de Segurança. Neste mesmo período, o grupo mudou sua sede para São Paulo e passou a atuar também no Rio de Janeiro.