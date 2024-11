VEJA VÍDEO

Funcionário de funerária tem reação inusitada durante assalto: 'Repreende esse espírito maligno'

Caso aconteceu na terça-feira (12), no Largo de Roma, em Salvador

Igor Viana estava em Jacobina, no interior do estado, e foi avisado do assalto pelo funcionário da funerária. “A gente luta tanto para manter as coisas organizadas e aí vem um cidadão desse para subtrair os pertences do funcionário. Se fossem os bens da empresa, menos mal, mas do funcionário que está na luta trabalhando”, lamentou o dono do estabelecimento.